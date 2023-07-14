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滙豐銀行理財三部曲攻略 存款刷卡都有優惠

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
滙豐銀行運籌理財One能戶推出多重優惠活動。圖/滙豐銀行提供
滙豐銀行運籌理財One能戶推出多重優惠活動。圖/滙豐銀行提供

面對市面上琳瑯滿目的投資建議與理財資訊，常讓人無所適從，滙豐 （台灣）商業銀行建議工作數年後已小有存款的理財新貴，跟著「聰明理財三部曲」，進入投資大門。

滙豐銀行「聰明理財三部曲」攻略，第一步：透過數位開戶平台輕鬆完成個人帳戶開立申請，以滙豐客戶來說，資金匯入享受存款優惠，把每一分錢都儘可能放大，活存於活動期間內新匯入新台幣10萬元(含)以上，可享活存牌告利率再加碼 0.5%的優惠，加計牌告利率後合計年利率達 1.03%。

定存新匯入新台幣 100 萬元(含)以上，可享半年期新台幣定存優惠利率1.58%。

換匯定存7天期外幣換匯定存，可享優惠年利率 7%。

第二步：省錢就是一種理財；每日生活消費都刷「滙豐環球 Visa 金融卡」，不需手續費，還能綁定 Line Pay，每月除了提供30 次免費國內跨行提款/轉帳手續費優惠外，於活動期間內刷卡消費，國內不限通路，享5%現金回饋。

此外，出國旅遊一定要帶「滙豐環球 Visa 金融卡」，享有九種指定外幣於海外ATM提款免手續費的超值優惠。

第三步：運用滙豐數位平台成為投資達人；滙豐行動銀行App及網路銀行皆可進行24小時換匯與申購投資產品，於活動期間內新申購基金、股票、ETF、儲蓄型保險、投資型保險、房貸或信貸 ，可獨享Line Points 888點的抽獎機會。

新台幣 定存

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