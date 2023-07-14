通膨降溫美元貶 台幣爆量狂升

美國公布六月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之三，創兩年多來新低，市場預期美國聯準會今年可能只會再升息一次，帶動美元走貶，美元指數昨天盤中貶至十五個月以來最低，逼近失守一百大關；台幣則在熱錢大舉匯入帶動下爆量狂升一點五二角，昨收在卅一點○八六元，創逾半個月新高。

美元指數昨盤中貶至一百點三四，創二○二二年四月以來最低。分析師認為，隨著美國單獨激烈升息的預期減退，美元可能進一步貶值。ＩＮＧ外匯策略師透納指出，美元因為通膨數據不如預期的貶勢，可能是貶值循環的開端。

匯銀人士說，外資昨天匯入量不少，出口商見匯價持續走高，因此進場拋匯，台幣匯率昨天以卅一點一九元開出後迅速走升，盤中最高升抵卅一點○四二元。而在匯市交投熱絡帶動下，外匯市場爆出廿點四一億美元的大量。