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民營銀行狂拚中小企業放款 8大公股行庫怎麼了？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2023年前五月國銀對中小企業放款增加前五大，全部清一色都是民營銀行，反觀中小企業放款市占率近六成的八大公股行庫卻大減389億元。（本報系資料庫）
2023年前五月國銀對中小企業放款增加前五大，全部清一色都是民營銀行，反觀中小企業放款市占率近六成的八大公股行庫卻大減389億元。（本報系資料庫）

據金管會統計，2023年前五月國銀對中小企業放款增加前五大，全部清一色都是民營銀行，反觀中小企業放款市占率近六成的八大公股行庫卻大減389億元、合計餘額降到5兆4,057億元，公股行庫怎麼了？

就金融圈多家銀行長年觀察，部分民營銀行會為了維持資本適足率，尤其是當每逢「季底」的申報日時，都會減少對中小企業放款，這時候，中小企業放款需求就會流到公股行庫。

也因此，在此消彼長的牽動下，每年3月、6月、9月和12月季底日，公股行庫的中小企業放款餘額就會增加、民營銀行則會反向驟減，換言之，當逐月都與去年底（因基期墊高）比較時，公股行庫就會呈現衰退的狀況。

可以觀察6月季底日，各行庫對中小企業放款就會增加，民營銀行則會減少，7月則又會相反，周而復始。

據數據顯示，今年前五月國銀對中小企業放款增加最多的前五大，第一是北富銀大增523.4億元、中信銀增加197億元次之、永豐銀增加184億元、聯邦銀（2838）增加85.5億元，玉山銀也增加84億元，全部都是民營銀行。

銀行局副局長童政彰說，北富銀增加523億元，其中包含了日盛銀315億元，就算剔除日盛銀，北富銀前五月增加208億元也是第一多。

反觀公股行庫，僅土銀和彰銀（2801）仍呈現成長，累計前五月各增加30億元和27億元，其餘六家均衰退，又以台銀前五月大減233億元最多，其餘則減少11~97億元，銀行圈認為，主因是八行庫去年12月底較高基期所致。

公股行庫

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