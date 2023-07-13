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國銀中小企業放款「連二紅」 資金動能浮現了嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會最新統計，2023年5月底國銀對中小企業放款餘額9兆3,647億元，5月單月增加568.7億元，累計前五月增加814.6億元，銀行局副局長童政彰說，5月放款增幅擴大，顯示中小企業資金需求動能已浮現。

據數據顯示，今年來國銀對中小企業放款餘額一路走跌，1月單月大減65.43億元，前二月減少了147.96億元、首季仍續減少6.96億元更創七年同期最大減額，前四月終於翻正、轉增加246億元，前五月增額更進一步擴大到814.6億元，連續兩個月「翻紅」，主因是5月單月放款大增568.7億元所致。

童政彰說，和第1季相較，5月放款增加幅度有拉出來，依照過去中小企業放款的發展軌跡，通常第2季緊接著第3季，中小企業資金需求就會慢慢浮現。

他說，因為通常第1季中小企業廠商都會呈現觀望，包括接單、備料、或是庫存盤點，都是屬於盤整期，第2季就會陸續浮出放款需求。

中小企業資金需求真的在第2季開始回溫了嗎？銀行圈卻有不同看法。銀行主管說，中小企業放款第2季會略為增加，有兩大主因，一、利率競價效應，各銀行急需去化「滿手存款」，國銀對中小企業放款利率開始下降。

二、5~6月資金調度需求浮現。5月中小企業戶有繳稅款需求，6月也有季底的資金調度，因此5~6月中小企業資金需求動能才會增加，是否真正恢復資金需求，仍需再做觀察。

金管會公布國銀承作中小企業放款。1月單月大減65.43億元、2月擴大續減82.53億元，3月回升增加141億元，4月再增加253億元，5月更進一步擴大增加568.7億元，單月增額是4月的一倍，顯示5月已有明顯的放款需求。

5月底中小企業放款餘額9兆3,647億元，累計前五月增加814.6億元。童政彰說，2023年全年中小企業放款要新增3,800億元的目標，就前五月來看，目標達成率大舉攀升到21.4%，希望各銀行可以慢慢提升對中小企業的放款動能。

金管會

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