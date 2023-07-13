金管會示警三大類常見海外詐騙平台出爐 懶人包一次看

金管會今（13）日給三大常見詐騙投資平台懶人包，指出因為有國人經由非法境外虛擬資產、境外證券商網路平台或財務投資、財務顧問公司等從事交易或投資境外基金，致生相關交易糾紛或有財務損失，呼籲民眾投資前停看聽，要確認透過合法金融機構投資交易，避免未來可能無法獲得保障。

金管會提醒，民眾如發現有非法業者於國內銷售金融商品或辦理金融特許業務，除通報警政署165反詐騙專線外，亦得檢具事證向金管會檢舉，投資前先留意並停看聽，以免落入詐騙陷阱。

金管會針對投資人經由未經核准之虛擬資產或金融交易服務業者投資可能導致風險進行說明：

第一、境外虛擬資產交易平台 5大風險要注意

金管會對該平台點出五疑慮，建議民眾提高警覺，謹慎判斷相關訊息真偽：1.非金管會核准設立機構，2.未受外國主管機關監理，又相關商品在境外提供，3.虛擬資產交易資訊不透明，4.價格波動大，5.投資風險高。

金管會指出，鑒於境外虛擬資產交易平台並非經金管會核准設立之機構，可能未受外國主管機關監理，民眾如透過境外虛擬資產交易平台進行交易務必提高警覺，謹慎判斷相關訊息之真偽。

第二、非法境外基金銷售管道 例如澳豐基金違法吸金

金管會指出，非法業者常假借財務投資公司、財務顧問公司等名義，招攬民眾投資非法境外基金，如有交易糾紛，投資人常難以求償。

金管會指出，民眾應選擇合法投信投顧公司與銷售機構，並查詢是否為合法境外基金，自身權益才能獲得保障。

第三、境外證券商網路平台 目前尚未出現懲處案例

金管會指出，相關業者未經金管會核准於國內辦理證券業務，相關業務行為不受金管會監管，民眾如經由此類境外網路平台交易，相關投資行為不受「證券投資人及期貨交易人保護法」及「金融消費者保護法」等法規保護，投資人須自行承擔相關風險。

官員提醒，非法業者如果在國內國內銷售金融商品或辦理金融特許業務，民眾可以檢具事證向金管會檢舉，官員並同步透露，近期最常接到兩種檢舉內容，第一，虛擬通貨平台及交易業務等業者，沒有完成洗錢防制法令遵循聲明，第二為在台灣沒有商業登記，卻從事不當行銷。目前已沒有簽署法遵聲明為最多檢舉案例，如果經由輔導後還是沒有取得資格、卻持續從事業務，可罰50萬到1,000萬，目前尚未有業者被裁罰，目前已經有25家業者簽署相關聲明。

最後，金管會指出，非法境外業者透過網路等方式招攬民眾投資或從事金融交易，如有交易糾紛，投資人權益無法受到保障，金管會除多次透過新聞稿宣導民眾應透過合法管道進行投資，並與證券期貨周邊單位持續推動各項金融教育宣導，且於證券期貨局設置「防範非法證券期貨業宣導專區」，提供民眾查詢合法業者及瞭解非法經營證券業務之相關態樣等參考資訊，以便利民眾於投資前審慎查證。