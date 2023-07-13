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元大銀行台中大雅分行14日慶開幕 民眾蒞臨送來行禮

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大銀行台中大雅分行致力成為客戶最緊密的金融夥伴，7月14日將舉辦開幕慶祝活動。元大銀行／提供
元大銀行台中大雅分行致力成為客戶最緊密的金融夥伴，7月14日將舉辦開幕慶祝活動。元大銀行／提供

為擴大在地金融業務的規模及服務層面，元大金控（2885）旗下元大銀行台中大雅分行特選於鄰近工商及學區處進駐，期能提供給大雅地區之商家與民眾，更優質、更完善、更便捷的金融服務。元大銀行全台149家分行結合集團專業豐富的資源，更能廣泛服務各地區民眾。

元大銀行大雅分行秉持用心、關心、誠心的服務精神在地深耕；以客戶的需求為核心，盱衡市場變化適時提供多元的金融理財商品，規劃最佳的資產配置，讓客戶的財富穩健增長，亦提供房貸、信貸、車貸及信用卡等完整之消費金融商品服務，以及不定期舉辦理財講座等活動，強化客戶體驗，致力成為客戶最緊密、不可或缺的金融夥伴。

元大銀行近年來持續不斷精進，屢獲佳績， 今年3月再次榮獲財訊財富管理大獎「最佳服務」、「最佳財富增值」、「最佳數位智能系統」及「金融服務創新」殊榮，顯見元大銀行於金融領域的長期耕耘，深獲客戶和社會大眾認同與信任。

歡慶開幕，元大銀行大雅分行將於7月14日舉辦開幕慶祝活動，當日除了有精彩的表演，民眾到行還可享有來行禮一份，數量有限，送完為止，歡迎民眾蒞臨同享喜悅。

元大金控

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