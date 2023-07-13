青安房貸將引爆購屋潮？房仲業者：還是需要第一桶金

政府推出新的青安優惠政策性房貸，加上原本公股行庫的補貼半碼，總計利息補貼1.5碼，補貼後利率1.775%，應是市面上最有競爭力的房貸，3年每戶最高可節省利息11.25萬元，比公教房貸還划算。房仲業者指出，對於想要買房的購屋人，幾乎就是首選方案，不過雖然3年利息可省11.25萬元，但不至於刺激民眾因而趕快去購屋，但對還在市場上的首購族，可以說是一個德政。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去很少看到房貸比公教還優惠的方案，因此青安的政策房貸勢必成為當前首購最熱門最優惠的方案，尤其當前房市投資退場與自用當道，投資少了首購的比例自然拉高，不過高房價對於許多人，第一桶金還是難以跨越的門檻，因此預期青安的3年補貼方案，不至於讓市場增加更多首購需求出現。

政策重點包括有，利息補貼1.5碼，補貼後利率1.775%，每戶最高節省利息支出11.25萬元，並且提高貸款額度到最高1,000萬元，符合當前房市成交現況，並延長貸款年限及寬限期可提供民眾多重選擇，擴大協助減輕無自有住宅家庭購屋安居，落實居住正義。

曾敬德指出，該政策的利率補貼並非一次補3、40年，而是3年的有期限的補貼方案，之後可能還需要重新檢討，不過首購民眾還是可以優先申請，等到補貼時間過後，再看看市場上有沒有條件不錯的方案可以轉貸。

民眾未來購屋時可以多考慮一些政策房貸，或者也可將公股行庫的房貸方案也納入考慮，現在有些房貸的減碼補貼方案，不是公股行庫響應，就是由政府編列預算補貼政策性房貸，反觀一般民間銀行的一般房貸，有時候反而沒辦法享受到政府的所有美意。