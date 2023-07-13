遠東銀中小企金放款年增33% 金管會頒發績優銀行甲等獎

遠東銀行（2845）因對中小企業放款月平均餘額年增33%，獲金管會頒發辦理中小企業放款績優銀行C組甲等獎，由總經理周添財代表領獎。遠東銀行本次獲金管會評選為C組績效第一名，主因2022年度中小企業放款的月平均餘額增加達140億元，年增33%，表現卓著；直至今年4月底止，遠東銀中小企業放款餘額持續增加達652億元，較去年同期成長計120億元、成長逾22%。

金管會獎勵銀行辦理中小企業放款，以活絡臺灣新創產業及民間經濟，於本月11日舉行「本國銀行總經理聯繫會議」時，針對辦理中小企業放款績優銀行舉行頒獎典禮，遠東銀因對中小企業放款月平均餘額年增33%，獲頒C組銀行甲等獎，由總經理周添財代表領獎。周添財表示，在產官銀合力之下，國內中小企業轉型並升級競爭力一直是產業進行式，遠東銀將以金融力持續挹注本地產業活水，助力台灣經濟的永續發展。

遠東銀法金副總經理季正華表示，積極辦理中小企業為遠東銀法金業務營運主軸之一，同仁深入產業現場連接地氣，以掌握中小企業與新創產業的需求，相關放款餘額年年增加。中小企業是推動台灣經濟體的大小齒輪，亦為各地區在地產值與就業機會創造重大貢獻，遠東銀將持續力挺中小企業並助力新創企業茁壯。

遠東銀表示本次獲金管會評選為C組績效第一名，乃因2022年度中小企業放款月平均餘額增加達140億元，年增33%，表現卓著；直至今年四月底止，遠東商銀中小企業放款餘額持續增加達652億元，較去年同期成長計120億元。