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高股息 ETF 新兵 永豐 ESG 低碳高息上市首日開紅盤　

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

投資人喜愛的高股息ETF，今天起多了一個新選擇！台股首檔以低碳、ESG為訴求的高股息ETF－永豐ESG低碳高息ETF（00930）」，今（13日）正式掛牌上市，一早以15.08元開盤，隨AI概念股等電子股帶動大盤強彈逾200點，永豐ESG低碳高息股價開高走高。

永豐ESG低碳高息主要追蹤「特選台灣ESG低碳高息40指數」，排除高耗能、高汙染產業，鎖定40檔兼具高股息、低碳、ESG三要素的優質標的，搭配雙月配息及收益平準金機制，全力滿足廣大存股族需求。永豐ESG低碳高息前三大成分股分別為聯發科、聚陽、聯詠，整體持股以電子股為主，占比約85%。

永豐ESG低碳高息經理人張怡琳表示，隨著時勢所趨，台股高股息ETF追蹤指數特色不斷改變，過往僅單純依殖利率挑選成分股，後來納入ESG評鑑篩選，再到目前最新將高股息、ESG、低碳並列為篩選要件。從歷史回測資料來看，高股息訴求的指數版本「迭代」，也具體反映在中長期回報表現。

統計自2019年7月1日至2023年7月5日，近四年期間，相較於以殖利率單一因子篩選，增加ESG評鑑因子的高息代表指數，期間總報酬高了近2成；而同時結合低碳、高息、ESG三重因子的「臺灣ESG低碳高息40指數」，期間總報酬又比雙因子代表指數再多出近五成、達到130%，顯示投資人選擇高息產品，不只應重視企業股利配發狀況，更應順應市場趨勢題材，有利於增加資本利得機會。

張怡琳指出，全球淨零碳排共識下，國內外機構法人的投資決策除了參考ESG評鑑，也越來越認同低碳的重要性，因此企業降低碳排的能力，對股價的影響勢必與日俱增。觀察00930所追蹤的指數成分股當中，絕對碳排前1/4低的權重占比就達九成以上，而根據目前最新指數前十大成分股來看，成分股組成多為半導體、電子零組件產業，除了擁有低碳能力外，更涵蓋了許多常見的高殖利率股，建議趁最近股市震盪回檔之際，優先佈局00930，幫助從容迎接長期低碳大商機。

ESG 高股息

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永豐ESG低碳高息 ETF 7月13日掛牌上市

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