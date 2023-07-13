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證交所會對國泰證當機事件開罰？林修銘這樣回應

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
國泰證券App。(國泰證券/提供)
國泰證券App。(國泰證券/提供)

國泰證券一周內兩次盤中當機，導致投資人無法下單，引發(股)民怨。臺灣證券交易所董事長林修銘今（13）日表示，券商管理應與時俱進，不能墨守成規，應該依據券經營型態而改變。對於是否裁罰國泰證券，林修銘雖未立即給答案，但表示，券商管理必須站在投資者角度看待問題。

對於證交所是否因此裁罰國泰證券，相關人士表示，證交所如認為違反規定，可就此開罰國泰券商，但金管會也可能依情節輕重另行議處。

「居然在盤中當機，我那時要下單不能下，因此沒成交，怎麼算損失？」一位國泰證券客戶抱怨道。網路下單成為現在投資人買股票主要管道，不過，國泰證券App近期出現一周內兩次當機，其中一次當機時間超過一個小時，導致投資人無法下單，金管會已經要求國泰證券14日前提交檢討報告。

國泰 金管會

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