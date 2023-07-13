快訊

日本人的三國志遊戲，如何影響大眾文化與歷史觀？

國1南向322.7K永康路段3車連環撞釀1車翻覆 回堵5公里

首季房價所得比創史上次高 相當不吃不喝9.72年才能買房

凱基證券推動「服務之星」 提供有溫度的在地服務

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

凱基證券為持續提升有溫度的服務形象，今年起推動「服務之星」遴選活動，鼓勵同仁觀察客戶真實的需求，具體靈活的展現服務熱忱，凡獲得客戶高度肯定、讚美的同仁，將頒予「服務之星」徽章，並於公開會議中受到表揚，期待建立一個充滿榮譽感的職場環境氛圍，進而發揮潛移默化的功效，帶動所有員工提供客戶有溫度的貼心服務，同仁彼此間也能相互學習成長，讓凱基證券持續成為證券界卓越服務之標竿。

除了舉辦「服務之星」遴選活動鼓勵同仁認真傾聽客戶意見，凱基證券亦制定服務禮儀SOP，讓每位同仁在服務上有一致性的遵循標準，不僅委由專業顧問傳授溝通與禮儀應對技巧訓練，並製作服務禮儀SOP隨身小卡，提倡「服務生活化、生活服務化」，讓第一線同仁能夠時常遵循標準，各項優化作業都為了追求更加卓越的服務，確保客戶享受到穩定優異且一致的服務品質。

另外在客戶體驗上，凱基證券從開戶、APP下單到優惠活動，均設計智能客服節點，受到相當多投資人喜愛的「隨身e策略」APP更提供視訊室服務，讓客戶在遠端也能感受到真人般的服務溫度；對於凱基證券而言，服務不只是提供產品和功能，更是與客戶建立起長期穩定的關係，帶來更多價值，進一步提升客戶服務滿意度與信賴。

凱基證券打造最高品質的客戶服務，接連榮獲「臺灣客服中心評鑑-金獎」、「金融服務評鑑大賞-服務品質獎」等殊榮肯定，不論是一般客戶或專業評審均給予讚賞；在NPS（Net Promoter Score 淨推薦分數）問卷即時回饋系統分數提升與量化績效上，更反映出凱基證券全方位的金融專業服務，成功獲得客戶的信賴。凱基證券將持續秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，落實以客戶為中心的核心價值，期從產品、流程、平台設計到第一線人員，都能讓客戶感受到凱基證券富有人情味、創新有感的服務溫度。

凱基證

延伸閱讀

「凱基鑫觀點」投資論壇 幫助投資人擁抱富資產

全民權證／康舒 挑價內外15%

凱基證券推動「服務之星」 提供有溫度的在地服務

凱基證券推動「服務之星」提供有溫度的在地服務

相關新聞

六壽險初年度保費大增 投資型保單禁令帶動

六大壽險6月業績亮眼。據統計，包括國泰、富邦、南山、新光、中國與台灣人壽等六大壽險公司，6月初年度保費（FYP）合計約5...

聯邦銀越南工行簽MOU 共同主辦1億美元越社宅開發聯貸

聯邦銀行（2838）12日舉行「聯邦銀行與越南工商銀行合作備忘錄(MOU)簽署儀式暨不動產交流分享會」，由越南工商銀行董...

台幣連兩升 收31.238元

市場研判美國通膨數據可望進一步放緩，熱錢蜂擁匯入，激勵國內股匯雙漲。新台幣匯率昨（12）日升值8.2分，收在31.238...

兆豐銀放款中小企 奪五大獎

金管會11日舉行「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」表揚典禮，兆豐銀行一口氣囊括「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理六大...

兆豐銀鼓勵生育 推「好孕禮物貸」

少子化幾已成國安問題，為搶救少子化並鼓勵生育，兆豐銀行響應政府鼓勵生育政策，用行動支持生育率，推出「好孕禮物貸」線上信貸...

兆豐銀新南向22據點 力挺台商

兆豐銀行指出，兆豐銀深耕新南向各國市場多年，在新南向國家共設有22處據點，透過廣布的據點主動掌握台商產業鏈移轉新南向市場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦