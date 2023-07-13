台幣連兩升 收31.238元

市場研判美國通膨數據可望進一步放緩，熱錢蜂擁匯入，激勵國內股匯雙漲。新台幣匯率昨（12）日升值8.2分，收在31.238元，連兩升，成交量12.77億美元。匯銀主管估計，熱錢昨天匯入約6億美元。

攸關聯準會升息路徑的通膨數據公布前，市場轉趨觀望，但因聯準會官員暗示升息已進入尾聲，被視為釋出「鴿」派訊號，導致美元指數挫跌，非美貨幣大漲。

中央銀行統計顯示，美元指數昨（12）日因聯準會官員「鴿」聲嘹亮，單日下跌0.3%，主要貨幣全數對美元反彈，其中又以日圓升值0.7%、表現最強勢；除日圓外，台灣主要貿易對手國貨幣韓元也升值0.39%，星元匯率升幅0.31%。

至於新台幣與人民幣，昨天分別兌美元升值0.26%與0.13％。

匯銀主管指出，近兩日來新台幣匯率一掃先前陰霾、跟進主要亞幣走升，在熱錢匯入與出口商拋匯下，新台幣匯率昨天盤中最高升抵31.228元，最多升值9.2分。

匯銀主管指出，美國的6月消費者物價指數（CPI），生產者物價指數（PPI）十分關鍵，將為未來利率走向鋪路。

目前市場投資人普遍預期，聯準會將在7月25日與26日的政策會議宣布升息1碼，但對於聯準會9月是否持續升息，尚未有明顯定論，金融圈將持續關注聯準會官員談話，以及美國通膨、就業、經濟等關鍵數據，推敲聯準會接下來可能採取的升息路徑。