證交所國中版投資理財教案暑期種子教師營尚有名額

臺灣證券交易所致力於推廣金融知識普及化不遺餘力，為深化金融教育根基，讓證券金融知識向下扎根，首次推出國中版投資理財分齡教案，為培養種子教師，證交所原舉辦全台四場次暑期種子教師營，並提供教師研習時數認證，台北、台中、高雄場報名迅速額滿，證交所隨即加開8月8日台北第二場次，目前僅8月1日花蓮場及8月8日台北第二場尚有名額，請國中老師把握最後報名機會。

證交所的國中版投資理財分齡教案以淺顯方式介紹基本投資理財、股票相關知識，希望結合國中老師的力量，使用教案教學授課，讓年輕學子充實自身應有的基本理財知識、投資觀念及風險意識，以達金融理財知識從小學習的目標。

為鼓勵老師採用國中教案教學，證交所辦理一系列的推廣宣導活動，有教學回饋金獎勵機制，提供每位申請老師教學獎勵金3,600元，共計60位獎勵名額。另外，為鼓勵國中老師在課堂上使用分齡教案，證交所建置互動式的證券知識大富翁遊戲平台，讓學生在寓教於樂中能輕鬆學習。並提供教師每班級1,200元獎勵金（每位教師最多三個班級），作為評量學生學習成果的獎學金。

全台國中老師如果想知道如何使用這份教案教學，內容及推廣獎勵方案，都在證交所「瘋存股想入市 宅在家學習網」，有興趣的國中老師，敬請把握完全免費的最後報名機會。報名連結：https://shl.twse.com.tw/。