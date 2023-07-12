國泰世華 CUBE 演繹「留白」金融美學 圈粉700萬數位用戶

國泰世華銀行數位轉型有成，數位用戶五年間成長逾五成。去年啟動品牌整合，推出數位品牌「CUBE」，打造獨有的「留白」金融美學，並以CUBE App及CUBE卡作為提供客戶生活金融服務的核心。截至目前，國泰世華已擁有700萬數位用戶，月登入達3,000萬人次，CUBE卡更擁近500萬卡友，為目前數量最多的銀行卡。國泰世華銀行副總經理陳冠學表示，CUBE品牌將持續以客戶需求出發，透過「一卡、一帳戶、一App」的策略，讓用戶感受到國泰世華數位服務的轉變與躍進。

根據國泰世華今年與市場研調機構合作調查，自2022年10月成立數位品牌CUBE後，短短一年時間在20-54歲銀行數位服務使用者已有超過六成聽過或看過CUBE，並在數位領導地位評價上，國泰世華也已位居市場第一。調查顯示，CUBE App人性化的使用介面、領先同業的安全科技，以及引領潮流的高質感形象，是受到民眾青睞的主因，使用過的客戶對於其服務滿意度也持續成長。

國泰世華近日揭示CUBE全新形象廣告，闡述「為可能，竭盡所能」的品牌核心理念。畫面以代表CUBE的白色視覺為主色調，映襯品牌不停下腳步，「為更好的可能」留白的寓意，同時透過一群充滿未來科技感的實驗人員不斷地討論、辯證的影像演繹，展現國泰世華持續追求、開拓數位金融美好的價值主張。全新的品牌形象也象徵國泰世華致力提供全方位數位金融服務，為「簡單、好用、美感」的數位服務，竭盡所能。

CUBE建立在兼具「美感」與「實用」的設計架構下，思考數位發展的可能性。為讓民眾感受「簡單」，CUBE縮短服務流程，推出全自動App線上貸款服務「彈力貸」，最快五分鐘可核貸；以「好用」的CUBE App一頁式投資總覽，客戶可輕鬆管理投資收益；為專注「安全」，CUBE App更領先市場導入直接人臉辨識技術，交易時透過生物特徵比對留存資料，有效確保交易安全。CUBE卡則結合CUBE App創造四大權益天天切換，創造每一權益方案各等同一張卡片的經營模式，打造「一卡抵多卡」的嶄新思維，並將回饋主導權交還給客戶，實踐以客戶為中心的理念。

陳冠學進一步說明，發展CUBE品牌的過程中，國泰世華依照客戶的生活需求，不斷思考如何做出更簡單、好用、安全，讓使用者更從容享受生活的數位金融服務，展現品牌「改變的決心」與「對用戶的承諾」。而要做到創新，更必須整合視覺、操作介面上的改變與中後端技術的結構性調整，才能帶來不同的產品體驗，讓用戶感受到國泰世華數位服務模式，有更深一層的轉變與躍進。