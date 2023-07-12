快訊

兒殺警服外役監挨轟回牢籠 易淑寬心碎：抹煞重生機會

新光銀行響應ESG提三大訴求 推「綠色成就解鎖」活動

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

新光金控（2888）子公司新光銀行以「低碳、創新、共好」為永續策略主軸，長期關懷地球環境。總經理李正國表示，新光銀行將「綠色E化，減少用紙」視為己任，透過內部作業E化及推動數位金融交易來積極減少紙張用量，致力建構綠色職場，提高能源效率，降低營運活動對生態環境的影響。

李正國指出，活動以「減碳創新力」、「淨零行動力」、「減紙實踐力」為三大訴求，攜手客戶加入淨零減碳的行列，一同用行動力響應ESG，透過數位裝置體驗各種線上金融服務，以數位取代紙本，一起為地球環境盡一份心力。

近期新推出的「綠色成就解鎖」活動，邀請客戶體驗各種線上服務，包含透過AI試算信用落點的「信貸快篩機器人」、線上更新投資屬性問卷，以及線上申請電子綜合月結單或更新email等，完成者將可憑兌換券到分行領取附有產銷履歷的御皇米一包(限量2萬份)，另還有多項抽獎獎品，如AirTag(4名)、LINE POINTS 100點(30名)，達成多項綠色任務的客戶還有機會把Gogoro電動機車(1名)騎回家，活動至今年7月31日止。

減碳 新光金控

延伸閱讀

就是要吸外資眼球 上市公司明年起重訊全面中英文輸入

加拿大湖泊藏「寶」 疑證明地球進入新地質年代

證交所推出ESG Infohub網站 帶來全新永續資訊視野

永豐ESG低碳高息 ETF 7月13日掛牌上市

相關新聞

國泰世華 CUBE 「為可能 竭盡所能」品牌精神 圈粉700萬戶

國泰世華銀行數位轉型有成，數位用戶5年間成長逾五成。去年啟動品牌整合，推出數位品牌「CUBE」，打造獨有的「留白」金融美...

業界首創！ 富邦產險推出「樂齡台語客服專線」

為提供客戶最便捷的服務，富邦產險繼去 (2022) 年領先業界推出「AI語音機器人」服務，客戶進線客服中心可直接說出所需...

國泰世華 CUBE 演繹「留白」金融美學 圈粉700萬數位用戶

國泰世華銀行數位轉型有成，數位用戶五年間成長逾五成。去年啟動品牌整合，推出數位品牌「CUBE」，打造獨有的「留白」金融美...

新光銀行響應ESG提三大訴求 推「綠色成就解鎖」活動

新光金控（2888）子公司新光銀行以「低碳、創新、共好」為永續策略主軸，長期關懷地球環境。總經理李正國表示，新光銀行將「...

新台幣午盤升7分 暫收31.25元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.25元，升7分，成交金額5.82億美元

「凱基鑫觀點」投資論壇 幫助投資人擁抱富資產

凱基證券舉辦「凱基鑫觀點」2023全球趨勢展望論壇，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理副總經理阮建銘、財訊雜誌社長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦