新光銀行響應ESG提三大訴求 推「綠色成就解鎖」活動

新光金控（2888）子公司新光銀行以「低碳、創新、共好」為永續策略主軸，長期關懷地球環境。總經理李正國表示，新光銀行將「綠色E化，減少用紙」視為己任，透過內部作業E化及推動數位金融交易來積極減少紙張用量，致力建構綠色職場，提高能源效率，降低營運活動對生態環境的影響。

李正國指出，活動以「減碳創新力」、「淨零行動力」、「減紙實踐力」為三大訴求，攜手客戶加入淨零減碳的行列，一同用行動力響應ESG，透過數位裝置體驗各種線上金融服務，以數位取代紙本，一起為地球環境盡一份心力。

近期新推出的「綠色成就解鎖」活動，邀請客戶體驗各種線上服務，包含透過AI試算信用落點的「信貸快篩機器人」、線上更新投資屬性問卷，以及線上申請電子綜合月結單或更新email等，完成者將可憑兌換券到分行領取附有產銷履歷的御皇米一包(限量2萬份)，另還有多項抽獎獎品，如AirTag(4名)、LINE POINTS 100點(30名)，達成多項綠色任務的客戶還有機會把Gogoro電動機車(1名)騎回家，活動至今年7月31日止。