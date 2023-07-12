熱錢回流 台幣結束連四貶

7月7日，聯合國在日內瓦舉辦人工智慧（AI）全球峰會，並安排了堪稱全球首場的AI機器人記者會，有九位先進的人形機器人出席，面對媒體詢問，多位機器人都說，不會跟人類搶工作，也不會背叛人類。

2023-07-11 22:43