熱錢回流 台幣結束連四貶
熱錢大舉回流，激勵股匯雙漲。在台股指數激漲逾200點帶動下，新台幣匯率昨（11）日收盤升值6.5分，收在31.32元，終止連四貶，成交量14.38億美元；匯銀主管估計，熱錢昨日一天匯入至少7億美元。
匯銀主管指出，過去幾天外資不斷流出，到昨天市場氣氛丕變，在美股領漲下，熱錢昨天如潮水般湧入，激勵股市開高走高，最後大漲246點收盤，雖然尚未攻克「萬七」大關，但是強勁多頭氣勢已令投資人大為振奮。
中央銀行統計顯示，美元指數昨天下跌0.61%，主要亞洲貨幣氣勢如虹、對美元匯率紛紛反彈。其中，日圓匯率單日大漲1.25%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元也強升0.99%；星元與人民幣匯率分別升值0.48%與0.42%。
新台幣匯率昨日升幅0.21%，在主要亞幣裡升幅居末，仍相對穩定。
展望後市，匯銀主管指出，外資動向仍為影響新台幣匯率走勢最大變數，接下來仍須密切關注美元強弱、股市表現及主要亞幣波動方向。由於第3季適逢外資股利匯出旺季，新台幣匯率本就易貶難升，估計短期內，新台幣匯率將維持31.2至31.5元區間波動。
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