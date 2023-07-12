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【即時短評】加嚴外役監條例慢吞吞 背後什麼文章？

證交所：今年IPO家數增50%

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
證交所董座林修銘 記者蘇健忠／攝影
證交所董座林修銘 記者蘇健忠／攝影

臺灣證交所董事長林修銘接受彭博資訊專訪表示，證交所預估今年首次申請公開發行股票（IPO）企業家數將比去年成長50%，將為台灣資本市場增加不少生力軍，顯示台灣經濟表現不佳，未必就是IPO市場的利空。

林修銘10日接受專訪，內容於11日發布。林修銘估計，為科技創新型公司設立的創新板，今年送件申請IPO家數將自去年的八家翻倍，若再加上主板，預估將達到40家，為2013年來最高，以電動車、雲端運算及生技等產業為主力，「我們希望吸引台灣股市的隱形冠軍，並向全球市場彰顯」。

他認為，像台積電只做晶片卻改變了人類生活，一些具創新能力的公司未來也可能改變其所在領域，不但能保持台灣科技業領先地位，也能多元化上市公司產業。該交易所近來新增新產業分類指數，納入綠能環保、運動休閒及居家生活業等。

台灣出口已連十個月負成長，6月降幅更是2009年來最大，經濟情勢仍難言和緩。但林修銘認為股市是先行指標，市場去年已消化過當地經濟今年將放緩的事實，「有跡象顯示，我們對未來能夠不那麼悲觀」，股市反映市場預期經濟今年將會「回升」。

台積電市值約占台股28%，使大盤波動易受台積電股價牽動，林修銘在被問及台積電市值占市場權重過重問題時，表示權重是靠市場力量改變，而非交易所，交易所能做的是推動更多涉及新經濟、ESG等公司在台股掛牌，讓掛牌公司更多元化，提供外資更多選擇。

彭博指出，這也意味台積電漲跌大幅影響台股指數的情況短期不會改變。

由於外資持股占台股市值約四成，是影響台股表現的主要力量，林修銘說，他今年最重要對外訪問是9月造訪紐約及波士頓，這也是證交所自新冠疫情以來首次美國行，將與當地交易所及投資人會面。明年也規劃訪問歐洲和英國，吸引外資投資台股。

台積電 台股指數 證交所

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