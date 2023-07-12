金管會三招 阻不良行員

銀行員涉勾結詐騙集團頻爆雷，金管會擬做三大強化措施，一、對涉案銀行檢討內控制度、檢視是否有內控失靈點，二、各銀行透過系統設定，或AI技術提早識別可疑帳戶，減少第一線人為操控空間可行性，三、強化國銀對「存款帳戶」的反洗錢風險觀念。

繼大型消金民營銀行爆發銀行員勾結詐團後，近期又傳出另一家民營銀行經理替詐團洗錢，引發譁然，各界都在問，銀行怎麼了？

金管會官員坦言，銀行員勾詐團，有兩個層面問題，一是員工管理問題，但如同理專弊案，每個理專舞弊背後都有不同原因，只能透過內部監控去處理，二是內部控制點沒落實，就目前第二家個案來看，會去檢視該行內控制度。

金管會昨（11）日召開國銀總經理聯繫會議，聚焦「防詐」業務。銀行局副局長林志吉說，第一家銀行員勾結詐團部分，金管會已處罰鍰並加重資本計提，且針對該行員經手案件被通報警示帳戶筆數高，要求該行需對行員行為規範做深度監控。

至於近期這一家民營銀行，是否行員涉勾結詐團，仍由檢調偵辦中，會對該行開戶KYC或帳戶設定是否涉及內控、或未完善執行做釐清，該行需在20日前函報後續處理情況。

其次，部分銀行也抱怨，如果櫃檯行員沒有應客戶要求，如拉高非約轉帳限額或給予大額現金提領，就會「大吵大鬧」引發客訴。金管會官員說，這部分可採用系統設定、或是以獨立的第三方去判斷並決定是否放行，不要讓第一線行員處理，大降人為操控空間。

例如北富銀就成立一個「金融安全部」是反詐欺、反洗錢的專責單位，更和刑事警察局合作，運用「鷹眼模型」AI偵測專利技術，可有效識別可疑帳戶。

第三，官員也坦言，對銀行來說，長久來都認為有風險的是「放款」，「存款」帳戶是無風險的，就算是匯款也是客戶自己的錢，顯示反洗錢、防範金融犯罪的觀念並未深植各銀行心中。