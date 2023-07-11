國銀申設分行掛蛋 這4銀行准了9分行卻遲未開業

數位化愈進步，本國銀行愈不想設分行。據金管會公布，今年前五月沒有任何一家本國銀行申設分行，這也是睽違近三年來，再度出現前五月國銀申設「掛蛋」者，更還有4家銀行已被金管會核准設9家分行，卻遲遲沒開業。

若加上今年6月底星展銀將再裁撤一家分行後，全台國銀分行家數將降到3384家，追平11年來的低點，國銀不願新設分行下，分行家數也在低點盤旋。

國銀不願新設分行，連過去已核准者，也遲遲沒開業。銀行局副局長林志吉說，目前共有4家「已准卻未開」者，包括台中商銀、上海商銀、板信銀和陽信銀。

除台中商銀准了3家分行卻一家都還沒開業最多外，其餘三家銀行都各有2家分行仍尚未開業，未開業原因多是分行需要確切的地點、或是需要自建，林志吉說，這9家分行開業時間、都已展延到2024年。

金管會每年5月和11月都會公布申設分行的銀行或信合社，公布前五月核准名單，僅核准彰化五信一家設一家分社。

林志吉坦言，今年前五月沒有任何一家國銀申設分行，過去2019年、2020年同期也有同樣「掛蛋」的情況，但若以全年度來看，則是每一年都仍有銀行來申設；符合設分社者則有22家信合社，但僅有彰化五信一家提出申請。

為何今年上半年沒有國銀來申設分行？林志吉說有兩大原因，一，大型銀行分行家數都已約100~200家，都已符合民眾金融需求，二，實體分行家數少者，ATM數量則持續增加，用ATM來延續實體分行的方式提供金融服務。

金管會每年核准分行家數，是以前一年度裁撤分行數為限。去年國銀共裁撤了23家分行，但因去年已超額多給2家分行，今年最高只能給21家，但今年上半年，卻沒有任何一家國銀遞件申請「空有額度卻等無人」。

即便國銀不願新設分行，但林志吉強調，到今年4月底，國內每十萬成年人平均擁有本國銀行分行家數是17.4處，在國際市場中相對高，且近年國內金融機構積極運用金融科技創新，強化數位金融服務內容，已讓整體金融服務更加普及。