快訊

指郭台銘「不是第一次這樣」 金溥聰：他應知道繼續下去會讓民進黨得利

李玟二姐現身殯儀館喊話在台設立紀念碑 文化部回應了

傳成交價上看188億…外媒稱緯創賣印度廠8月拍板 公司回應了

國銀申設分行掛蛋 這4銀行准了9分行卻遲未開業

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

數位化愈進步，本國銀行愈不想設分行。據金管會公布，今年前五月沒有任何一家本國銀行申設分行，這也是睽違近三年來，再度出現前五月國銀申設「掛蛋」者，更還有4家銀行已被金管會核准設9家分行，卻遲遲沒開業。

若加上今年6月底星展銀將再裁撤一家分行後，全台國銀分行家數將降到3384家，追平11年來的低點，國銀不願新設分行下，分行家數也在低點盤旋。

國銀不願新設分行，連過去已核准者，也遲遲沒開業。銀行局副局長林志吉說，目前共有4家「已准卻未開」者，包括台中商銀、上海商銀、板信銀和陽信銀。

除台中商銀准了3家分行卻一家都還沒開業最多外，其餘三家銀行都各有2家分行仍尚未開業，未開業原因多是分行需要確切的地點、或是需要自建，林志吉說，這9家分行開業時間、都已展延到2024年。

金管會每年5月和11月都會公布申設分行的銀行或信合社，公布前五月核准名單，僅核准彰化五信一家設一家分社。

林志吉坦言，今年前五月沒有任何一家國銀申設分行，過去2019年、2020年同期也有同樣「掛蛋」的情況，但若以全年度來看，則是每一年都仍有銀行來申設；符合設分社者則有22家信合社，但僅有彰化五信一家提出申請。

為何今年上半年沒有國銀來申設分行？林志吉說有兩大原因，一，大型銀行分行家數都已約100~200家，都已符合民眾金融需求，二，實體分行家數少者，ATM數量則持續增加，用ATM來延續實體分行的方式提供金融服務。

金管會每年核准分行家數，是以前一年度裁撤分行數為限。去年國銀共裁撤了23家分行，但因去年已超額多給2家分行，今年最高只能給21家，但今年上半年，卻沒有任何一家國銀遞件申請「空有額度卻等無人」。

即便國銀不願新設分行，但林志吉強調，到今年4月底，國內每十萬成年人平均擁有本國銀行分行家數是17.4處，在國際市場中相對高，且近年國內金融機構積極運用金融科技創新，強化數位金融服務內容，已讓整體金融服務更加普及。

金管會 上海商銀

延伸閱讀

聯邦銀行員涉與詐團勾結 金管會擬訂定通案管理機制

六天內當2次…國泰證APP頻出包 金管會初步了解皆為「這原因」

金管會公布上半年統計 銀行申設分行開業開始牛步化

強化國銀打詐…黃天牧提出兩大裁示 打詐將列入公平待客績效評核

相關新聞

獨／人頭帳戶行情叫價到台幣40萬 詐團臨櫃還互相打招呼

金管會今日上午召集全體國銀總經理舉行業務會報，打詐不但成為重點，而且還由台北富邦銀行出身檢察官背景的副總經理蔡佩玲，報告北富銀...

獨／要銀行全力放心打詐 金管會主委黃天牧宣布兩大豁免措施

金管會今日上午召集全體國銀總經理進行例行業務會報，據與會人士透露，金管會主委黃天牧除了在會中特別提點打詐的重要性，更直接...

渣打發布TCFD報告書 宣示2025自身營運碳中和

渣打集團宣示的淨零碳排路徑，2021年起著手盤點與自身營運相關的碳足跡，今年首次發布「氣候相關財務揭露報告書」，全面朝2...

股匯市同步走揚 新台幣終止連4貶、收31.32元

熱錢回頭，帶動股匯市同步走揚，台股今天大漲逾200點，新台幣匯率終止連4貶，今天收盤收在31.32元，升值6.5分，台北...

聯邦銀行員涉與詐團勾結 金管會擬訂定通案管理機制

聯邦銀行昨日爆出銀行「內神通外鬼」的詐騙案，已是近二個月內銀行界發生這種內神通外鬼的事件第二案。對此金管會指出，對於行員...

母親節、端午連假帶動…金管會統計5月刷卡金額3507億 創單月新高

金管會今日公布最新統計，今年一至五月，簽帳金額累計1兆5724億，相較去年同期的1兆2799億，增加2925億，其中，五...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦