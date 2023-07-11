鼓勵數位創新 法巴人壽黑客松校園創意競賽結果出爐

法國巴黎人壽以致力成為未來保險領航者為願景，長期投入保險教育推廣，為了鼓勵更多年輕學子發揮創意將天馬行空的創意發想付諸行動，特別舉辦「法國巴黎人壽黑客松-校園創意競賽」，並以保險數位通路優化為競賽主題，聯合國立政治大學、國立臺灣師範大學、東吳大學三校課程學生跨校組隊參與創意競賽，希望藉由產學合作，接軌學校的課程與壽險實務。歷經一學期課程與企業導師的引導，近90位學生日前於政大公企中心舉辦簡報總決選，共有5組創新提案脫穎而出，為保險業注入創新活力。

法國巴黎人壽表示，進入決選的8組透過現場簡報，將團隊成果具體呈現，並由國立政治大學風險管理與保險學系彭金隆教授、國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系蔡芸琤助理教授、東吳大學巨量資料管理學院暨資料科學系鄭江宇助理教授與法國巴黎人壽兩位評審代表組成評審團，分別代表學術與產業進行點評。

其中屏雀中選的前三名及佳作主要係洞悉及結合市場趨勢，瞄準不同族群特性及相關保險商品，如外溢型保單、房貸壽險等，提出了明確的優化與創意，例如：結合不同的金融場景功能與趣味設定、運用新型態科技針對客戶體驗、運用程式及流程做出改善，兼具了實務可行性與創意。

法國巴黎人壽王瑜棻資深副總經理表示，「法國巴黎人壽與政治大學CARDIF銀行保險研究發展中心合作已邁入第13年，長期以來透過多項學術專案研究，研討會舉辦等，為台灣的銀行保險健全發展盡心力。現在更樂見透過黑客松創意競賽將產學合作的影響力推廣到年輕學子身上。」

法國巴黎人壽指出，創新是法國巴黎人壽重要的企業理念之一，唯有保持創新，才能在數位潮流的變動中持續前進。為了展現對這個活動的重視，法國巴黎人壽共出動9位企業導師，為各組學生提問解答與引導，讓學生的創意點子不是憑空想像，能夠以更落地的方式提供可行方案。我們將首屆的法國巴黎人壽黑客松校園競賽作為創意起點，期許所有同學可以保持對保險科技創新的熱情，持續投入銀行保險的數位轉型，與法國巴黎人壽一起為台灣打造更為友善的銀行保險數位體驗。