六天內當2次…國泰證APP頻出包 金管會初步了解皆為「這原因」
國泰證app下單系統，在7月5日當機一小時後，時隔僅短短六天，7月10日又再度當機，金管會證期局主秘黃厚銘說，國泰證兩次資安事件都已請證交所赴國泰證實地查核，初步了解都是「憑證驗證」問題。
黃厚銘說「憑證驗證」是指投資人下單前要確認身分，需要經過驗證才能下委託單，憑證問題是這個系統做交易人身分確認時，系統出現了一些狀況，導致投資人無法登錄電子交易平台。
至於到底是系統哪裡出錯了？他說，證交所還在查核中，將要求國泰證券需在7月14日給證交所重大偶發的書面報告，證交所檢視後，再核報給金管會。
投資人申訴部分也要求國泰證券需妥善處理，由投資人與國泰證做協商。
至於是否裁罰、或是進一步約談國泰證董總，黃厚銘說，將等看證交所出具報告、掌握情況後再做下一步處理，去綜合判斷公司哪個地方要加強或是改善。
【中央社／台北11日電】
國泰證App5日上午當機逾1小時，10日再度短暫發生異常，面對App頻繁出包，外界關注金管會是否會找國泰證高層「喝咖啡」，金管會表示，待收到證交所查核報告後，通盤掌握情況再決定下一步如何處理。
國泰證App因客戶憑證驗證系統有缺失，5日上午當機65分鐘，10日又短暫發生異常，再向金管會通報重大偶發事件。截至今年首季國泰證經紀業務市占率達3.83%，為國內經紀業務第5大券商，近期App卻頻繁發生異常，引起投資人抱怨。
金管會證期局主秘黃厚銘今天在例行記者會說明，對於近期國泰證券二度發生資安事件，金管會都已請證交所至國泰證進行查核，深入了解事件發生原因。
黃厚銘表示，根據目前證交所初步查核結果，均為客戶憑證驗證系統問題，整體查核結果待證交所將查核報告報至金管會後，金管會將依規定辦理。
原先證交所以「速件」處理國泰證App當機事件查核報告，有望本週出爐，但因國泰證App短期內二度發生異常，證交所二度赴國泰證檢視，查核報告將比預期稍晚出爐。
黃厚銘說明，是否開罰國泰證，將先檢視證交所提出的查核報告，後續再進行判斷；至於是否會請國泰證董事長及總經理「喝咖啡」，一樣待證交所查核報告出爐、金管會通盤掌握情況後，再決定下一步如何處理。
黃厚銘提到，證交所對此事非常慎重，對於國泰證App異常事件都還在持續了解中，金管會必須等證交所提交完整查核報告後，才有辦法綜合判斷國泰證是否有哪些作業流程要再加強及改善。
另外，按照規定，國泰證向金管會通報重大偶發事件的次日起7個營業日內，必須將事件處理報告送至金管會。黃厚銘表示，金管會會要求國泰證於7月14日前將重大偶發事件報告報至證交所，經證交所檢視後再報至金管會。
國泰證App首次當機65分鐘事件，總計接到逾200通客訴電話，且尚未加計App二度異常收到的客訴。黃厚銘表示，金管會已要求國泰證妥善處理投資人申訴，至於如何處理由國泰證與投資人個案協商。
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