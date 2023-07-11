強化國銀打詐…黃天牧提出兩大裁示 打詐將列入公平待客績效評核

金管會今日例行記者會上轉述金管會主委黃天牧在上午國銀總經理業務會報上的裁示指出，對於強化國銀打詐，主委提出兩大裁示，銀行局副局長林志局也表示，金管會正研議把詐騙列入公平待客評審的標準，最快明年用於評核，因此，銀行現在的防詐，即下半年的防詐績效，明年上半年送今年下半年績效時，銀行局將列入評核。

上述黃天牧所作的防詐裁示，包括：

1、協助客戶防制詐騙，使客戶得以保全資產，符合廣義公平待客之意涵，各銀行為防制詐騙產生之客訴，在公平待客評核時不但不會列入客訴件數計算，金融檢查時也會予以區隔處理，且金管會將研議對防制詐騙績效良好的銀行，於公平待客評核時予以加分。

2、籲請各銀行董事會及經營階層投入適當人力物力資源，充分支持防制詐騙工作。而且希望銀行公會及各銀行能增加更多的員額，繼續且讓更多有具備公共事務熱忱與溝通協調能力的人員參與。

關於詐騙聯防的效率，銀行局副局長林志吉表示，包括跟警局連線，或私部門溝通，建立單一窗口，尤其一通電話警察就可派人處理，這些都是聯防的效率；此外，因為這是吃力不討好工作，因為要阻止客戶作交易，很多客戶執意匯款，無法完成交易時，銀行員常深受困擾。

在指標方面，林志局舉例，包括和去年同期相較，同業相較，與自己以往表現等三種方式相較等，都會納入指標，指標後續會再作研議，包括民眾與遭詐騙相關的陳情案件陳述，另外，相關缺失情況被檢查局金檢結果等也會再納入考量。

除了北富銀的鷹眼聯盟防詐，林志吉表示，目前也有其他的防詐AI軟體，例如AI Lab教授杜奕瑾也有跟好幾家銀行合作，運用這些新興的科技。

黃天牧致詞時也提醒各銀行，面對多重風險因子的情境，各種風險不再侷限於舊有認知，且彼此交互作用，須做好隨時因應各種突發狀況的準備，應變能力或韌性將是銀行永續經營的關鍵。

金管會也表示，今日已邀請台北富邦商業銀行分享金融防詐相關措施之實務經驗。該行設立專責部門以展現高層重視，並透過公私部門跨域合作、多元管道宣導、預警模型運用、交易監控教育訓練等面向推動，採取的策略與做法可供各銀行借鑒參考。

金管會也對銀行業文化形塑，以美國主管機關處理銀行違失案件之監理措施為例，提出四點建議：(1)關注「tone at the top」建立健全之組織道德及遵循文化；(2)提升高階管理階層人員和董事會對警訊調查與追蹤之責任門檻；(3)就個案缺失及個別員工行為，應充分考慮更深層次之系統性原因；(4)建立問責制度及獨立控制功能。