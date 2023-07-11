衝百萬張！台首張金屬精品金融卡今亮相 星展8月娶花旗

台灣首張「金屬製作精品金融卡」今（11）亮相！將在8月完成娶親花旗銀消金業務的星展銀，今（11）日宣布併購最後一哩路──簽帳金融卡全新亮相，其中台灣首張特殊金屬製作的「豐盛私人客戶簽帳金融卡」，印製滿版閃耀DBS標誌，份量十足，無論製作成本與設計都屬「精品金融卡等級」，瞄準資產3,000萬起跳私人客戶，銜接花旗銀私人財管客戶簽帳金融卡之餘，同步向台灣高端財管客招手。

星展銀簽帳金融卡給三大優惠。第一，海外刷卡支援14種外幣海外提領免手續費，最優額外給3.5％現金回饋，等同回饋高達5％；第二，國內刷卡消費最優2％；第三，卡友額外享有每月國內跨行轉帳手續費30次減免優惠。

三種卡面 最高等級金屬特殊製作

其中，最高等級資產3,000萬元起跳豐盛私人客戶簽帳金融卡，為台灣首張金屬製作簽帳金融卡。星展銀指出，頂級私人客戶專屬簽帳金融卡，採用特殊金屬卡面設計，特別送到位於新加坡的頂級法國製卡卡廠訂製製作，為今年最新的特殊製作技術。

星展銀（台灣）消費金融處支付暨存放款部主管林群凱指出，納入40~50萬花旗銀客戶後，未來星展全新簽帳金融卡發卡量至少百萬張起跳，同時為銜接花旗銀併購服務，系統已經升級，近期並已經做好數次合併演練，可望在8月順利完成併購。

全新星展簽帳金融卡特別劃分三種卡別，為客戶打造更細緻尊榮的專屬權益。「星展多幣簽帳金融卡」、「星展豐盛理財簽帳金融卡」及「星展豐盛私人客戶簽帳金融卡」全卡別基礎回饋提供國內外消費0.5%現金回饋及全台ATM免費跨行提款；持卡人於海外ATM 提領包括美元、日圓、新加坡幣等14種外幣時，可直接從對應幣別存款帳戶扣款免手續費；持「星展豐盛理財簽帳金融卡」及「星展豐盛私人客戶簽帳金融卡」之卡友，還可額外享有每月國內跨行轉帳手續費30次減免優惠。

此外，「星展豐盛理財簽帳金融卡」及「星展豐盛私人簽帳金融卡」亦針對國內消費及旅遊打造尊榮權益。持卡消費達指定門檻，次月即可享高鐵升等及精選星級飯店美饌買一送一；「星展豐盛私人簽帳金融卡」卡友消費滿額次月再享日勝生加賀屋、南投雲品溫泉酒店等星級飯店住宿買一晚送一晚禮遇，滿足客戶差旅時的餐飲、住宿、交通及消費需求。

針對花旗銀每張信用卡都會推新卡

星展銀（台灣）消費金融處負責人孫可基指出，星展銀在今年完成併購台灣花旗銀消金業務後，將躍升外銀子行第一大，簽帳金融卡計畫規劃已久，今年併購正好是推出的時間點。信用卡部分，星展並透露未來一年將積極推出新卡，以銜接花旗銀既有卡友，且「每一張卡都會推新卡」，例如，現階段已經在與Pchome、饗樂卡等通路商討，要給出更優惠內容。

在8月12日合併基準日後，基於8月12日與13日為周末，轉至星展銀的花旗銀客戶，最快可以在8月14日使用星展全新簽帳金融卡；而既有花旗銀信用卡則可以持續刷卡到星展提供新卡，符合金管會法規，明年8月11日以前全面完成新卡換發。

歡慶新卡上市，2023年8月14日起至12月31日止，持星展簽帳金融卡消費，全卡別享國內最優2%、國外最優3.5%現金回饋，消費滿NT$5,000還可兌換NT$200 7-11電子禮券，申辦成功、變更提款密碼並完成一筆刷卡消費，再送星巴克電子禮券乙張。