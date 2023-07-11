獨/要銀行全力放心打詐 金管會主委黃天牧宣布兩大豁免措施

金管會今日上午召集全體國銀總經理進行例行業務會報，據與會人士透露，金管會主委黃天牧除了在會中特別提點打詐的重要性，更直接向全體國銀布達在公平待客原則上的相關「豁免」，要讓國銀打詐沒有掛罣。兩大豁免措施，一是打詐相關客訴在公平待客評核時，不會列入客訴件數計算；另一則是在金管會金檢時，稽核也不會將此列為缺失。

黃天牧強調，銀行協助客戶防詐，是符合廣義的公平待客意涵，因此，他明確告訴全體銀行，各銀行為了防詐所產生的客訴，金管會將會在公平待客評核時，不會列入客訴件數計算而扣分，在金檢時，稽核若去分行查，也不會將之認為是缺失。金管會希望透過這兩大措施，讓銀行在第一線阻詐打詐時，沒有顧慮和掛罣，全心投入金流的阻詐及防詐。

黃天牧以一個老奶奶赴郵局辦事為例指出，助人也是兩難的，一位老太太到郵局大廳要人員幫忙寫明信片的地址，人員照作填寫地址，最後竟然還被老太太批評字跡難看，在明信片上加註：「字跡潦草，敬請見諒。」黃天牧用這個例子，來說明防詐對第一線的行員，經常吃力不討好，例如為了控管人頭戶，將導致銀行的客戶數降低，或帳戶使用便利性受影響，同時銀行的臨櫃關懷也經常無法得到客戶的理解因而衍生客訴，但黃天牧強調，協助客戶免於被詐騙，銀行仍責無旁貸。

黃天牧在會中特別提示，在國際四大變數的衝擊之下，銀行正有「五大風險」正產生劇大的量變與質變，全體銀行都必須更加注意。

黃天牧指出，今年上半年以來美國的中小型銀行，及歐洲大型銀行的倒閉、流動性風險，已顯示外在環境多個變數，包括新興產業崛起，短期的急劇升息、洗錢資恐及資安攻擊等，使得銀行業以往認知固有的信用風險、作業風險、市場風險、流動性、集中度風險等五大風險，都產生量變與質變，網路及社群媒體及廣告等，更擴大銀行的信用風險及其影響，所以正面臨「多重風險因子」的情境，多項風險不再侷限於舊有的認知，且彼此在交互作用之下，衝擊更加的迅速、強烈，所以金管會希望銀行能「大處著眼，小處著手」，由上而下做各種突發準備。