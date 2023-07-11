衰退警鐘敲響 法人：國泰投資級公司債 ETF 三穩二低成避險首選

近期美公債殖利率倒掛情況持續惡化，7月4日美國10年期與2年期公債利差達109bps，創近40年新高，敲響衰退警鐘，加上國際主要央行接連升息及鷹派言論，金融市場避險情緒升溫。面對緊縮利率下的景氣不確定性，紐聯儲預測未來一年經濟衰退機率超過70%，法人表示，現階段可布局高品質固定收益資產，進行股債配置，強化資產抗震力。

美國投資級債因信用評級高，具防禦性質，市場資金有望持續流入避險。投資級債券中又以BBB級公司債到期殖利率最佳，截至7月5日，國泰投資級公司債ETF(00725B)指數殖利率為5.96%，債券價格也正處於相對低點，截至7月5日，投資級公司債百元交易價格為93.17元，較近十年平均交易價格109.00元折價近15%。

國泰投信表示，規模穩居同類第一的國泰投資級公司債ETF(00725B)，憑著「產業穩、票息穩、溢價穩」三大穩定特性獲投資人青睞，今年上半年受益人數跳增10倍。因00725B設有單一產業債不得超過20%的規範，產業風險分散，可因應景氣衰退的不確定性；其次，00725B亦有最低票息率4.5%的門檻，若票息小於4.5%則無法納入持債標的，即使未來利率環境改變，ETF的收息也較能維持穩定；最後，觀察5月以來00725B的平均溢價率，截至7/5僅0.05%，代表投資人買貴風險降低，可安心持有。

加上投資級債具有違約率低、波動度低的「二低」優勢，安全性更高。根據標準普爾統計，近10年全球各信評公司債的平均違約率，投資級債僅0.02%，違約風險趨近於零。此外，根據彭博資訊，美國投資級債年化波動度不到9%，遠低於美國股市的21.3%。「三穩二低」的防禦力，讓國泰投資級公司債ETF(00725B)在下半年景氣衰退疑慮下，有望成為避險族新寵。

國泰投信表示，國泰投資級公司債ETF(00725B)、國泰20年美債ETF(00687B)將於7月18日除息，日前已在國泰投信官網公告第3季每單位預估配息金額，而每單位實際配發金額將在7月13日公布，投資人只要在7月17日前持有或買進，即可兼顧避險與領息需求。