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榮剛6月營收12.16億元 年增12.23%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛材料（5009）6月自結合併營收12.16億元，較去年同期增加12.23%，累計今年上半年自結合併營收69.39億元，較去年同期增加20.09%，續寫歷史同期新高紀錄。

榮剛指出，目前產能利用率仍然維持在高檔，在接單方面，儘管工具鋼受全球景氣影響，拉貨動能較不如以往強勁，但高毛利航太應用產品依舊表現穩定，在多元且具競爭力的產品組合下，第3季營運表現可望繼續延續佳績。

榮剛公司於6月完成80億聯貸簽約，超額認購比率達45%，顯示金融機構對於榮剛經營績效的肯定。而50億元可轉換公司債發行計畫，亦於上周四(6日)獲得金管會證期局核准；榮剛表示，聯貸及可轉債募集資金將運用於下半年將投產的新爐等周邊設備，以及產能擴充、接單量能提升後所需之資金周轉。展望未來，伴隨資金挹注及產能逐步提升，公司有信心獲利仍繼續穩步成長。

榮剛材料 營收 產能利用率

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