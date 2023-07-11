臺灣Smart ETF 7月18日除息

7月有多達20檔以上ETF即將除權息，預計陸續於7月18日後配發現金股息。富蘭克林華美投信公告，去年4月成立的臺灣Smart ETF （00905）基金將於7月18日再次除息，該ETF將於18日第二次配發股利，並以7月14日二次公布訊息為準，最後買進日為7月17日（周一）收盤前。

今年來，無論美股或台股皆受到ChatGPT爆紅，帶動AI半導體相關科技股的勁揚，台灣加權指數也一度站上一萬八千點以上，可見台股ETF除權息將相當精采，這次7月預計共有18檔以上ETF將進行除權息，相關資訊可上網詳見各公司官網、投信投顧公會或公開資訊觀測站。

富蘭克林華美投信已於7月3日公告這次分配收益公告─新增 （ftft.com.tw），富蘭克林華美臺灣Smart ETF證券投資信託基金（00905）收益分配期前公告，2023年第二次配息將啟動，除息交易日為7月18日，實際配發金額將以7月14日之公告為準（註1），收益分配發放日為今年8月14日。註1： 股息率不代表報酬率，且過去股息率不代表未來股息率。

針對目前台股市場，富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）基金經理人林孟迪表示，台股今年表現優於其他亞洲市場，儘管總體經濟數據不如預期，但就產業面來看，因AI議題帶動下不少科技股上游公司營收有優於預期的可能，再加上外資回流新興市場股票，台股高殖利率特性也相對受青睞，如：半導體、伺服器、電子零組件等相關產業，表現可望優於預期。

然而，林孟迪認為，就電子業角度來看，今年確實已在去庫存的後半段，市場目前大多對利空已有預期，因AI帶來的新需求則成為今年市場上的意外之喜。因此，雖然高通膨使各國央行政策仍舊偏緊縮，資金面仍受壓抑，但科技股去庫存狀況逐漸進入尾聲，瀰漫去年的產業利空終將淡去，也予股市較大支撐；因此，不論從價值面的角度或是防禦型的股利收入來看，台股仍具潛在投資價值，不妨可趁拉回之際，逢低進場、中長期投資。

富蘭克林華美投信2022年發行的00905 FT臺灣Smart ETF為首檔多因子策略股票型ETF，今年元月已發布首次季配息公告，根據過去統計顯示00905追蹤的特選SMART多因子指數股利率過往多優於臺灣加權指數，值得投資人納入投資參考。

在波動的市場中，不妨利用5臺灣Smart ETF的三核心策略，透過為品質、價值及動能因子來追求市場報酬（β）+超額報酬（α），其中「品質因子」篩選財務品質及結構佳的公司股票，「價值因子」使用股東收益率等五項指標篩出台股具評價面低估值機會的公司，「動能因子」追尋股價技術面趨勢之外，也追尋企業盈餘動能，組合成技術面及基本面的順勢投資策略。