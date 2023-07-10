第一金上半年大賺132億元飆史上新高 但下半年卻堪憂

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

受惠6月台股大漲、股息收入挹注，推升第一金（2892）6月稅後淨利攀升到24.64億元，月增16.6%，累計上半年稅後淨利131.58億元、年增近三成，單月和上半年均創史上同期新高水準，每股稅後純益站上1元。

第一金控表示，子銀行6月獲利持穩，證券和人壽投資收益挹注，推升單月績效再攀高峰。

一銀6月稅後純益20.47億元、月略減1.7%，主因是增提呆帳所致，但金融交易利得則受惠股票資本利得挹注而增加；第一金證券、人壽均受惠股息收入、評價收益增加，加上人壽匯損減少，月增幅均翻倍成長。

法人則表示，一銀6月單月獲利僅年增0.4%，第二季呆帳提存也已較第一季增加，加上下半年升息將屆頂，台美利差擴增有限，SWAP收益將逐季減緩，淨利差再度也擴大不易，資金成本走揚、放款需求下降，都將壓抑第一金下半年獲利動能。

華南金6月稅後淨利22.83億元、月增35%，累計上半年稅後淨利105.12億元、年增32%，每股稅後純益0.77元，主因華銀獲利較去年同期成長27 %以及產險及證券子公司均較去年同期為佳，帶動母集團獲利創歷年同期新高。

華南金主管說，華南銀6月淨利息收益、手收、兌換利益及股利收入均較上月增加，使華銀6月單月稅後淨利19.65億元、月增25%，子證券也受惠股息收入增加，也是帶動母金控月增35%的主因。

第一金控 股息

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