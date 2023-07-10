臺灣企銀數位轉型 Hokii會員登場

臺灣企銀積極發展數位金融服務，全新推出「Hokii數位會員」，結合銀行帳戶及行動銀行APP，將全方位的金融服務融入客戶食衣住行育樂等多元生活場景，且現在加入，還能享有消費加碼回饋及手續費折扣等六大專屬優惠權益，為消費者打造數位生活小宇宙，探索豐富的數位生活。

臺灣企銀表示，只要持有該行新台幣帳戶及網路銀行，透過該行行動銀行APP就可以輕鬆快速的成為Hokii數位會員。Hokii數位會員可享六大專屬優惠權益，包括基金申購手續費折扣優惠最低2.5折、線上信貸系統作業費優惠價2,000元、台灣Pay消費紅利點數回饋最高50%、首次申辦電子交易及基金電子對帳單並綁定LINE個人化服務再享回饋LINE POINTS 50點、外幣匯款手續費折50元以及永續生活卡國外消費加碼至最高3.5%回饋，讓客戶輕鬆享受數位金融服務，同時體驗更多元的數位生活。

為了慶祝Hokii數位會員上線，LINE官方帳號即日起至7月27日限時推出免費LINE貼圖「Hokii！說出心裡話」，以貼近日常口語搭配表情活潑逗趣的Hokii貼圖，將Hokii融入民眾日常生活，打造更完整的數位生活，不論是上班、出遊，都可以輕鬆有趣的在日常當中使用。