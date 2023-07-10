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國泰世華首家分行喬遷 勾起北車通勤族回憶殺

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰世華銀行館前分行今10日由台北市中正區館前路65號，搬遷至台北市中正區館前路2號，以嶄新樣貌擴大營業。（圖左至右依序為國泰世華銀行資深副總鄭有欽、副總經理林麗孟、執行長鄧崇儀、協理莊玲怡、總經理李偉正、京美集團董事長呂麗美、飛來發企業董事長黃有忠、安永台灣總經理何淑芬總經理）。圖/國泰世華提供
國泰世華銀行館前分行今10日由台北市中正區館前路65號，搬遷至台北市中正區館前路2號，以嶄新樣貌擴大營業。（圖左至右依序為國泰世華銀行資深副總鄭有欽、副總經理林麗孟、執行長鄧崇儀、協理莊玲怡、總經理李偉正、京美集團董事長呂麗美、飛來發企業董事長黃有忠、安永台灣總經理何淑芬總經理）。圖/國泰世華提供

國泰世華銀行所設立的第一家分行─館前分行今（10）日喬遷新址盛大開幕，分行新址位於台北市館前路2號，這個位置曾有知名資訊廣場、跨國服飾業者入主過，承載了不少台北車站通勤族的回憶，因此分行在裝修時，即引起媒體和地產界人士關注。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華銀行過去在此與客戶共同見證站前商圈繁盛與茁壯，未來將持續深耕為客戶創造美好的金融體驗。

館前分行成立於1975年，是國泰世華歷史最悠久的分行，且位置坐落於館前路上，諧音似「管錢」，因此受到許多客戶喜愛，至今已與數萬名客戶共同創造財富，為國泰世華規模前五大的分行 。

但由於館前分行舊址所在的「館前聯合大樓」近期即將都更，國泰世華為就近服務客戶，選擇將分行搬遷至距離舊址僅約230公尺的地點。

新址位於忠孝西路與館前路交接口，鄰近地下街Z4出口，不僅交通上十分方便，亦是站前商圈長期受到關注的地點，國泰世華進駐後期能帶動商圈的銳變，以新興活力共創未來。

同時，為落實環境永續與企業社會責任，新行舍優先採用綠建材及具節能標章的照明與空調設備，在營業廳及自動化服務區提供無障礙設施、同時也設置雙語標示等友善金融服務。雙層明亮寬敞的設計，順暢的動線格局，提供客戶更便利、舒適與賓至如歸的感受。

開幕當天除了盛大的剪綵儀式及茶會，更特別邀請台北大稻埕百年老店李亭香，於現場手工製作限量200個「金錢龜」，盼客戶見龜如見財，在傳承與發揚傳統文化的同時，也為客戶帶來祝福 。

國泰世華銀行表示，館前分行新址為台北市中正區館前路2號1樓、地下1樓，歡迎舊雨新知繼續前來「管錢」新行舍共同慶賀，如需更多訊息，可撥打國泰世華銀行館前分行專線：（02）2312-5555。

國泰世華 都更

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