富邦產險大樓開工動土儀式 三年後蛻變嶄新商辦大樓

富邦產險大樓今(10)日舉行開工動土儀式典禮，本棟大樓於2022年1月開始進行拆除及新建工程，預計2026年完工蛻變為地上27樓、地下5樓的新一代富邦產險總部大樓，重建後不僅有利重塑都市市容，也有助富邦產險獲取長期穩定租金收益，並帶動周邊商業活動量能，亦是富邦集團以實際行動表達對政府都市更新政策的支持。

今日出席典禮的富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團自1961年從台灣第一家民營保險公司起家，走過一甲子的時光，至今成為橫跨金融、電信、不動產、公益、文創等領域之綜合性集團，其中富邦產險是集團各關係企業中成立歷史最悠久者，堪稱「起家厝」。這棟大樓在拆除過程中，創世界首例導入UL2799廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill）認證的分類回收機制，促使廢棄物填埋及焚化量最小化；在大樓的新建設計上，則運用最新節能、智慧、環保概念，以取得LEED鉑金級、綠建築及智慧建築鑽石級標章為目標。富邦產險大樓從拆除到新建，都展現了富邦致力奔向綠色的具體行動，今天的開工動土更象徵富邦集團邁向ESG願景的新里程碑。

富邦產險總部大樓去年開始拆除作業，為減少噪音、振動及空氣污染，重資採用切割拆除工法。為避免拆除所產生的可再利用資源被任意棄置，採國際最高標準的作法，兼顧實質追蹤拆除之營建廢棄物的流向，透過UL2799的分類機制，建立材料後續再利用軌跡履歷。以分類、轉化及再利用的方式，促使廢棄物填埋及焚化量最小化，並以「轉化率98%」取得全球第一個UL2799廢棄物零填埋金級認證，呼應富邦金控Run For GreenTM精神，邁向2050年淨零碳排願景。

新建工程預計2026年完工，過程將導入最新節能、智慧、環保概念，透過運用綠建築之建材、環境周邊綠化、基地保水、室內日常節能等前瞻性的「綠建築」概念設計，從幸福職場、友善環境兩大方向加以規劃。在幸福職場方面，辦公空間在設計提供「以人為本」的舒適辦公氛圍，以開放式辦公概念提供寬敞空間，並設置員工幸福食堂、健身房等設施；在友善環境上，一樓東南角規劃開放空間，設置造景景觀、座椅、停駐空間供鄰近居民與延平中學學生使用，除了打造讓員工生活與工作平衡的幸福職場環境，更將配合富邦在ESG領域推動環保、節能、實踐淨零碳排之目標，致力創造社會共好。