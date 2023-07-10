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永豐助科定企業導「庫藏股」計畫 股權獎酬信託創雙贏

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

積極響應「信託2.0」政策方針，永豐銀行今（10）日宣布協助環保健康建材業者－科定企業推行「庫藏股」股權獎酬信託計畫以強化留才機制。永豐銀行表示，旗下持續拓展員工福利信託業務，迄今與逾百家企業合作導入員工福利信託、員工股票信託或海外外籍、陸籍員工股票保管等服務，其中科技業者占逾五成。永豐銀行結合股票信託保管機制，協助科定打造為期4年的全球員工股票留才激勵方案，進一步提升人才向心力及整體薪酬福利。

多樣化獎酬方案　提升企業競爭力

根據統計，截至今 (2023) 年第1季，全台員工福利信託的信託財產金額規模首次突破新台幣2千億元；永豐銀行攜手科定推出「庫藏股」股權獎酬信託計畫，於購回庫藏股後，依員工職級設計每年可認購股票數量，並以較優惠的認股價格轉讓予員工，搭配信託管理機制由員工分年提領或出售股票；首波獎勵對象涵蓋海內、外基層主管。

優化永豐信託網　數位體驗升級

為使企業員工享有便利查詢功能，永豐銀行表示，「永豐信託網」擁有繁體、簡體中文及英文介面，可隨時隨地使用個人電腦或行動裝置查詢資產或進行交易。永豐銀行多元化信託服務與創新平台，協助企業兼顧國內與海外員工的獎酬計畫，助力集團全球化人才布局，進一步提升人才招募與留才競爭力。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站或永豐信託網查詢。

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