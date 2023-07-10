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康和暑期產學合作營 舉行開業式

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

康和證券集團深耕校園金融人才培育，結合理論實務並重，第15屆康和暑期產學合作營，今（10）日舉行開業式，此次共有來自政大、台北大學、銘傳、台大、靜宜、美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校等6所國內外大學17位同學參與。

康和證券表示，這是康和證券第15年舉辦暑期產學合作營，長期以來，非常重視金融人才的培育扎根，證券集團組機架構中，包括期貨、投顧、保代等，與近期即將上線之分戶帳，是與銀行帳戶的資金管理相互整合，是一個完整的金融架構，相信在六周實習中，同學們可充分了解金融實務面運作與證券業發展趨勢，朝自己有興趣的領域深耕發展。

康和證券暑期產學合作，有別於短天期的金融營隊，為期長達六周，先安排二周密集課程，由各部門主管與專業資深同仁為同學授課，介紹金融專業課程，認識金融證券市場實務操作，實際了解產學落差，無縫接軌證券市場，之後就將安排至各單位實習，這次動員集團康和證券經紀事業群分公司、數位行銷部、財富管理部、承銷部、風險管理室、人力資源部、康和期貨、康和投顧及康和保代等單位，各部門同時安排一位輔導員，進行實習期間的教導，全力支持產學合作。

今年從近百位同學中錄取17位，涵括經濟金融系、社工、法律、國貿、風險管理、財務管理等不同系所，部分同學為研究所學生，產學合作期間每位同學可獲獎助學金，除此之外，同學們還將分組，針對創新金融、行動服務、行銷企畫、客戶理財等四個面向，進行專題討論及報告，做為期末結業的成果發表。表現優秀的前三組個人與團體，另可獲頒獎學金，以鼓勵創意與團隊合作，同時讓各校同學們也有交流的機會。

同學也分享為何要來康和證券參與產學合作，包括「我自己有投資股市、未來想到證券業工作」、「我是學風險管理的、未來也想走風險管理」、「了解實際產學落差」、「學校學的比較表面、想透過實習了解市場如何運作」、「正在準備交易策略論文、想結合實務運作」、「同學去年有參加過，極力推薦」等。

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