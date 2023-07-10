寵物險3趨勢 將提高自負額

全台歸戶寵物的登記數量與新生兒數量出現黃金交叉，但寵物沒有健保補助，動手術或住院動輒花費上萬元，因此不少飼主會投保「寵物險」。產險公會推出公版寵物綜合保險，明訂意外傷害、疾病、費用承保範圍，以減少寵物險承保定義及理賠爭議。

保發中心統計，二○一八年寵物綜合保險投保件數七二八件，到去年已成長至九萬三九二七件；保費收入也從一六八萬元成長到二點六八億元。不過，寵物險賠款率也從百分之四十四點七六升至最高百分之九十六。

為了減少寵物險定義不清楚所衍生理賠爭議，公版寵物綜合險列出承保的七項保障，包括寵物醫療費用保險、寵物侵權責任保險、寵物協尋廣告費用保險、被保險人住院期間寵物寄宿費用保險、寵物喪葬費用保險、寵物重新取得費用保險，以及被保險人旅遊行程取消費用保險。

產險公會指出，未來產險寵物綜合險承保範圍可從上述七項保障中選擇兩項以上，且公版寵物綜合保險有共同性定義及不保範圍，例如被保寵物就規定只承保供玩賞、伴侶目的而飼養或管領，且已登記並植入晶片，同時載明於保險契約的犬或貓，不包括專門繁殖用、狩獵用、工作用、醫學用途的犬貓。

另外，對於「等待期」也有明確規範，如被保寵物癌症等八種疾病有九十日、其他疾病則有卅日的等待期。

由於寵物險被產險公司視為「穩賠不賺」的保單，如今市場除了傳出保費調漲的聲浪，產險業者也點出寵物險的三個趨勢，包括自負額提高至百分之廿、卅；限制承保年齡及品種，像是比特犬、鬥牛犬、獒犬等攻擊性較高的犬種可能被拒保；限制就醫次數，例如規定一年最多五次門診等，次數視保費而定，有的則會指定獸醫院。