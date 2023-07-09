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企業ESG新創意！明台產險「空中農場」稻穗收成了

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
明台產險董事長松延洋介、總經理陳嘉文(圖)帶領同仁割稻收成。明台產險／提供
明台產險董事長松延洋介、總經理陳嘉文(圖)帶領同仁割稻收成。明台產險／提供

明台產物保險公司今年搬遷新總部，為加速ESG與綠色永續金融推動，特選址於台北市知名仁愛路綠蔭大道旁，並打造「城市綠洲」環境。除辦公環境綠化外，更融入「空中花園」與「空中農場」設計巧思，作為員工休憩、戶外聯誼、與舉辦活動之用。空中農場主要種植水稻，經3個月後已能採收，實證台北市中心亦能收成農作物，輾米後將分送員工與客戶，推廣綠色企業的創新理念。

明台產物保險公司總經理陳嘉文表示，新總部規劃係以「永續」為主軸，期望能夠成為「城市的肺」，達到都市綠化與空氣清淨的效果。空中農場除了水稻區外，另設有水池生態區與蔬果植生區，達到自然界的生態平衡。水池生態區種植荷花、鳶尾、睡蓮、莎草等各類水生生物，蔬果植生區則包含韭菜、茄子、甜玉米、秋葵、金針、辣椒、香菜、珍珠芭樂、番茄、百香果及各類香草等。

陳嘉文進一步表示，空中農場係由專業園藝顧問偕同員工參與動手耕作，除了培養員工栽種植物的興趣之外，看到植物成長也有療癒的效果，紓解都會生活中的工作壓力。空中農場所需要的水利循環與照明系統，係透過屋頂太陽能板供應電源，實踐農電共生概念場域。此外，公司也設計各類課程，由專業調酒師教導員工如何透過自己栽種的薄荷、金桔、檸檬、迷迭香等香草植物調製Mojito，達到資源自給自足的教育效果。

陳嘉文說明，除了踐行企業本身的綠化外，明台產險也透過開發農業保單支持本土農業，是國內最主要的農業保險公司之一。在動物部分，包含禽流感、蜜蜂等保單，植物則有柚子、柑橘等保單，另有鑑於國內之前發生缺蛋危機，禽流感保險以外、也配合政府政策新開發「蛋中雞」保險。此外，為支持農業永續，明台也大量採購符合產銷履歷等認證的在地農產品禮盒，幫助農會產銷班、青農、小農與在地農業發展，達到社會永續的目的。

陳嘉文進一步說明，為能推動ESG與環境永續，也積極推動節能減碳措施，緩和氣候變遷對社會的衝擊。新總部透過各種節電設施與管理機制，今年全公司前5 個月電費已較去年同期下降23%，同時地下室全部配備平面電動車位，公務車也將於2025年前全部汰換為新能源車，目標減少空汙排放50%以上。期許透過永續新總部的綠化設計，為ESG樹立新標竿，開啟永續新紀元。

明台產險永續新總部空中農場稻穗收成。明台產險／提供
明台產險永續新總部空中農場稻穗收成。明台產險／提供

ESG

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