國際金價 台銀：走弱到後年

國際金價近日維持在每英兩一千九百至一千九百四十美元區間波動，台灣銀行發布報告指出，今年下半年的平均金價將低於上半年，且明年與後年金價將進一步走弱，預期平均金價將分別跌破一千八百五十美元與一千八百美元。

台銀近日引述澳洲工業部報告指出，今年上半年，國際金價受到避險買盤支撐，平均金價來到每英兩一千九百二十美元，但預期全球央行買盤將較去年創新高的紀錄下滑至七百八十公噸，這將導致全球黃金需求減少至四千四百公噸，預期到了二○二四與二○二五年，金價可能進一步走弱。

世界黃金協會（ＷＧＣ）高級分析師Krishan Gopaul在報告中表示，五月全球央行黃金儲備淨減少二十七公噸，主要受到土耳其央行黃金儲備大減影響，當地政府採取措施限制黃金進口以控制貿易赤字，而民眾希望持有黃金以規避通貨膨脹及貨幣貶值，因此土耳其央行出售黃金儲備以滿足國內需求。

ＷＧＣ指出，貨幣政策可能仍是牽動今年金價的關鍵要角，市場預料美國聯準會只會再升息一次，歐洲央行和英國央行可能在年底前結束各自的升息循環。

WGC認為黃金的表現勝過先進股市以外的所有其他主要資產，是抵禦經濟動盪的多元化工具。不過金價不會大漲，在經濟軟著陸情境下，黃金的吸引力可能低於美國公債等其他避險資產。雖然金價走弱，但WGC報告認為，全球經濟的不確定性，仍會使黃金維持穩定需求。