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外資大賣台股210億元 賣超榜首竟已被連賣10天

永豐金進百億俱樂部 上半年賺100.69億元、創歷史同期新高

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐金控今年前六月稅後純益，創歷年同期新高。（本報系資料庫）
永豐金控今年前六月稅後純益，創歷年同期新高。（本報系資料庫）

永豐金（2890）上半年自結獲利今（7）日出爐，累計稅後純益100.69億元，續創歷史同期新高，同時進入百億獲利俱樂部，年成長達22.4％，EPS 0.85元，年化ROE 12.42％。其中核心子公司永豐銀上半年稅後純益同步創下同期新高，成為挹注金控獲利主要動能之一。

永豐金控今年預計將配發0.2元股票股利、0.6元現金股利，以今日收盤價17.15元計算，現金殖利率3.5％。

永豐銀交出優秀成績單，前六月累計稅後純益82.44億元，同步寫同期新高，年增7.44億元或成長9.9％，永豐金控指出，永豐銀獲利成長主要來自利息淨收益與金融交易相關收益成長，資產品質維持優異，NPL僅0.08%。

另一核心子公司永豐金證券前六月稅後純益17.29億元，年增8.37億元，年增93.8％、成長率幾乎接近100％。

不受台股今年上半年總成交量年減一成影響，永豐金證券發揮多元手收策略正能量，挹注整體手續費淨收益上升3％，加以股債自營操作表現較去年同期大幅成長，因此整體獲利成長高達93.8％。

永豐金控6月單月自結稅後純益23.1億元，月成長超過六成，成長主要來自核心子公司永豐銀與永豐金證券獲利較前月同步大幅成長，

其中子公司永豐銀受惠淨利收與淨手收穩定成長，加上股利收入較前月增加，手續費收入與金融交易相關收入都有雙位數以上的成長，６月稅後純益16.98億元，月增4.66億元或成長37.8％。

永豐金證券6月稅後純益4.75億元，月增2.59億元、月成長高達120%，主要受惠於手續費收入動能回溫，且股利收入與資本利得增加所致。

永豐金控 永豐銀

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