富邦小富翁帳戶28.5萬戶、年成長3% 平均每位資產45萬元

台北富邦銀行2023年「小富翁理財營」首場活動今（7）日於台北安和分行登場，由北富銀副總吳世勛化身營隊精神導師，期許聽語障學童善用所學，及早成為小富翁。

每年小富翁理財營亦推進小富翁帳戶的成長。小富翁帳戶除了有專屬小富翁的金融卡和存摺，一本存摺可同時管理多種資產(含新台幣、外幣與信託基金投資等帳戶)，便於家長為孩子規劃多元的投資理財配置，深受歡迎，統計至今年5月底，小富翁帳戶已累積28.5萬戶，年成長3%，可預料在這波營隊及暑假效應加乘下，小富翁帳戶將再增長一波。

而每位小富翁的資產也穩定成長，至2023年5月31日總資產達新台幣1,282億元，年成長12%，平均每位小富翁資產新台幣45萬元，小富翁的資產配置以存款占比最多，其次為保險、投資；其中投資總資產與去年同期相比成長16%，定期定額基金總資產年成長13%，顯示現在的家長在投資市場不穩定的情況下，定期定額為主要的兒童理財工具。

北富銀「小富翁理財營」1998年推出，為國內最早深耕兒童金融教育的營隊，2021年因應時勢將永續「綠」金融入課程，25年來已培育超過7,100名小富翁。為鼓勵家長與北富銀攜手養成小富翁，北富銀即日起推出「我要成為小小理財大師」活動，今年9月底前完成指定攻略即有機會參加抽獎，將最大獎iPad 10帶回家，或享定期(不)定額基金手續費最低3折優惠。