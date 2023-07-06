5月國銀存放比站回7成 企業資金需求穩？金管會說話了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

金管會截至5月底統計，國銀放款餘額37兆2948億元、月增1231億元，已連續三個月、均月增千億元以上，又以國銀對民營企業、周轉金放款增加較多，銀行局副局長童政彰說，主因5月是繳稅旺季、企業戶也有資金調度需求所致。

其中又以占半數放款的周轉金，5月底餘額已攀升到18兆8520億元、月增534億元，月增額是剔除3月因普發現金特殊因素外的七個月高點，外界關心這是否表示企業庫存調整期結束、資金需求回溫？童政彰說「可能還太早」。

童政彰坦言，周轉金放款包括企業和個人，個人是因為5月繳稅季有資金需求，企業戶則因資金調度，才導致國銀周轉金放款增加。

他認為，產業存貨調整可能還是持續再做，目前來看，企業周轉金是有些微增加、但卻沒有大幅成長「說庫存結束還太早」。

銀行主管也坦言，就目前來看，企業調整庫存落底，應該會在下半年、甚至是第三季，若要說整體企業資金需求大幅回溫，可能要到第三季後才會慢慢浮現。

金管會公布國銀存、放款數字。2023年5月底國銀存款餘額達53兆1231億元，單月大減1917億元，因存款大減、放款則反向增加1231億元，使存放比回升到70.2%較上月增加0.48個百分點，再度站回七成，也是今年來高點。

童政彰說，5月存款減少主因是繳稅季節，個人戶、企業戶都受影響，加上企業辦增資做資金調度所致，如去年5月也是因繳稅季導致存款減少。據數據顯示，去年5月存款也月減663億元，當月存放比是70.8%。

5月底國銀放款餘額37兆2948億元，月增1231億元，若以放款對象來看，以對個人放款、及民營企業放款各月增1091億元、及952億元最多，顯示個人和企業因繳稅季、推升資金需求熱。

若再以放款用途別來看，則以購置不動產、周轉金放款各月增663億元及534億元最多，銀行主管說，前者是因5月交屋潮遞延支撐，周轉金則因繳稅季有撐。

象徵企業長期資本支出的企業投資餘額8205億元、月增僅20億元，顯示企業長期性投資需求仍欲振乏力。

據統計，今年5月單月放款增加前三大銀行是中信銀、北富銀和國泰世華銀，又以中信銀單月放款大增535億元最多，累計前五月放款增加前三大是中信銀增加1,525億元、國泰世華銀1,108億元和永豐銀1,033億元。

金管會

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