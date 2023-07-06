台版永續準則來了！2026年83家大企業先上路 將有三大影響

被稱為「國際通用版」的國際永續準則理事會（ISSB）發布的「永續揭露準則」，金管會將研議接軌並因應國內產業環境，推出台版ISSB。金管會宣布，第一階段將先由100億資本額、共83家上市櫃公司在2026年編制永續資訊、2027年對外揭露，並在8月召開公聽會做下一階段實行政策的參考。

2027年起，這83家上市櫃公司得率先在年報上揭露永續準則。金管會官員說，將有三大影響：

一、對企業來說，會有更多對財務面影響的量化數字，如碳排放量對公司財業務影響、或是公司轉型時的成本。

二、對投資人而言，當企業做減碳時要購買設備或投資時，會增加成本，但符合綠色產品時，訂單則會增加，成本與收入會有消長，投資人可依此資訊做投資決策的判斷。

三、一致性揭露標準出爐後，可讓投資人做產業比較。

ISSB永續準則到底是甚麼？官員說，新的國際永續揭露準則，是揭露更多永續量化的指標，例如公司資產中，高碳排放量的水廠、發電廠占總資產比重是多少？若未來要被課碳費、碳稅對營收衝擊又是甚麼？都需在財報或年報上揭露，讓投資人知悉。

那麼，台版ISSB與國際ISSB差異在哪裡？官員說，金管會規劃「台版ISSB永續準則」採分階段上路、也僅需在年報上揭露，並未一下子要求所有企業都適用。

證期局副局長高晶萍說，ISSB並未強制在財報上揭露，主要是揭露的內容，包括揭露個體（含母子公司）與合併財報一致，揭露時間和財報時間一致即可，揭露的「地方」沒強制規定，金管會規劃僅需在年報上做揭露。

例如SI、S2這兩號永續揭露準則，就會有一些執行上的困難，例如溫室氣體排放的範疇三，盤查比較不容易，或是受相關情境分析，評估上也需要很多資訊和技術，目前技術和人力資源執行上會有些困難。

她坦言，在國際證監會組織（IOSCO）的會員國都認為，要全部採用ISSB永續準則是有困難度的，因此金管會採分階段實施，也會在8月8日對外開公聽會廣納各界意見，再評估下一階段實行的狀況。

IFRS轄下的國際永續準則理事會（ISSB）是在今年6月發佈S1、S2兩號永續揭露準則，S1是永續相關財務資訊揭露，S2是氣候相關風險、機會對企業價值影響。金管會主委黃天牧日前說，這兩號公報，是為全球訂定一致性的永續資訊揭露標準，增加可比較性跟可信賴性，加速企業轉型、引導永續資金投資，避免「漂綠」，預計2024年生效。

金管會的ISSB藍圖，會跟國際同步，但會採取更符合國內產業環境方式、循序漸進，等於台灣將會有自己的「台版ISSB永續準則」。