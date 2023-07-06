快訊

更熱的天氣來了！明4縣市恐飆38度極端高溫 全台「火烤番薯」到這日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資落跑狂匯出原因曝光 新台幣收31.22元近8個月低

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
匯銀主管預料，新台幣下波先看31元關卡。圖／聯合報系資料照
匯銀主管預料，新台幣下波先看31元關卡。圖／聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊息衝擊，熱錢資金竄逃，外資今（6）日至少匯出9億美元，台北股匯市雙雙重挫，台股下跌近300點跌破萬七，新台幣更爆量下挫，盤中最重貶值1.11角至31.263元，面對新台幣貶勢過快，央行與出口商不約而同雙雙出手「相救」，成功收斂新台幣貶幅，終場以貶值6.8分收31.22元，寫近8個月新低。匯銀主管預料，新台幣先看能否守穩31元字頭，惟仍須觀望美Fed在9月利率決策態度。

今日台北與元太外匯經紀公司總成交量放大至18.57億美元，外資狂匯出至少逾9億美元，加上央行出手調節以及出口商拋匯，三大力量推升新台幣成交量。

根據央行數據統計，美元指數今升值0.14％，亞幣升貶互見。新台幣貶值0.22％，星元升值0.02％、人民幣貶0.06％、韓元貶值0.1８％、日圓升值0.37％。

匯銀主管直言，7、8月為傳統發放股利旺季，外資領到股利匯出，新台幣弱勢格局原本就未改變，但並未預料到新台幣盤中會貶破1角，評估與美股大跌，外資狂匯出有關。

「（央行）看起來有加強防守，防守沒有特定價位，主因不願看到新台幣貶值速度太快，至少幅度不要立刻貶超過1角」，匯銀主管指出，今日新台幣開盤後一路走貶，貶破31.2元，午盤後貶幅一度擴大，最低貶至31.263元，盤中貶破1角，貶破央行心中防守界線，促使央行不得不出手調節，以放緩新台幣貶值速度，終場成功收斂貶幅，收在31.22元。

「如果（央行）沒出手，貶值幅度應該會擴大」，匯銀主管指出，7、8月原本外資就有領到股利匯出需求，傳統這時期新台幣易貶，但今日外資熱錢瘋狂匯出，新台幣走貶幅度超過市場預期。

面對之後走勢，匯銀主管預期，在外資尚未回頭之前，新台幣貶值格局並未改變，但估計央行調節應會先走緩貶格局，後續必須觀察美國Fed何時結束升息循環，7月升息1碼（0.25個百分點）已經成為市場共識，現階段聚焦9月變化。

新台幣 央行 外資

延伸閱讀

許傑輝捲性騷！被女星黃云歆爆當年出手相救 小嫻現身打氣「妳好勇敢」

女星忍10年爆性騷「巧克力夾乳溝」　許傑輝回應了

逃逸移工竄逃教堂…新北警入內抓人 挨轟侵犯宗教自由

雲林男子被騙500多萬還未覺醒 傾家盪產之際警方出手相救

相關新聞

日圓會貶到150嗎？富邦金羅瑋點出日本央行出手關鍵

日圓兌美元貶破145價位之後，目前在144附近震盪，原本市場預期日本央行可能會出手阻貶，卻未見有大動作？對此，富邦金首席...

外資落跑狂匯出原因曝光 新台幣收31.22元近8個月低

美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊息衝擊，熱錢資金竄逃，外資今（6）日至少匯出9億美元，台北股匯市雙雙重挫，台股下跌近300...

三大動能齊發 國銀前五月獲利2038億創新高

三大動能齊發，使全體國銀獲利再破歷史紀錄。金管會今公布，全體國銀今年前五月的獲利不但以2038億創下史上新高紀錄，35....

防堵第三方支付洗錢 數位部實施登錄制度月底前上路

為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署規劃7月底前實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，業者要提出洗錢防制法...

激勵銀行打詐士氣！金管會開善門 打詐客訴可望不扣分

為讓銀行打詐不受到干擾，金管會今日宣布豁免措施，倘若銀行因為打詐而精進KYC，在過程中引發客訴的話，金管會在了解之後將把...

詐騙橫行！數位部：第三方支付須與銀行簽訂信託或擔保

國民黨立委賴士葆呼籲第三方支付業者須與銀行簽訂信託或履保；對此，數位部數位產業署指出，早已依「第三方支付服務定型化契約應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦