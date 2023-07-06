外資落跑狂匯出原因曝光 新台幣收31.22元近8個月低

美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊息衝擊，熱錢資金竄逃，外資今（6）日至少匯出9億美元，台北股匯市雙雙重挫，台股下跌近300點跌破萬七，新台幣更爆量下挫，盤中最重貶值1.11角至31.263元，面對新台幣貶勢過快，央行與出口商不約而同雙雙出手「相救」，成功收斂新台幣貶幅，終場以貶值6.8分收31.22元，寫近8個月新低。匯銀主管預料，新台幣先看能否守穩31元字頭，惟仍須觀望美Fed在9月利率決策態度。

今日台北與元太外匯經紀公司總成交量放大至18.57億美元，外資狂匯出至少逾9億美元，加上央行出手調節以及出口商拋匯，三大力量推升新台幣成交量。

根據央行數據統計，美元指數今升值0.14％，亞幣升貶互見。新台幣貶值0.22％，星元升值0.02％、人民幣貶0.06％、韓元貶值0.1８％、日圓升值0.37％。

匯銀主管直言，7、8月為傳統發放股利旺季，外資領到股利匯出，新台幣弱勢格局原本就未改變，但並未預料到新台幣盤中會貶破1角，評估與美股大跌，外資狂匯出有關。

「（央行）看起來有加強防守，防守沒有特定價位，主因不願看到新台幣貶值速度太快，至少幅度不要立刻貶超過1角」，匯銀主管指出，今日新台幣開盤後一路走貶，貶破31.2元，午盤後貶幅一度擴大，最低貶至31.263元，盤中貶破1角，貶破央行心中防守界線，促使央行不得不出手調節，以放緩新台幣貶值速度，終場成功收斂貶幅，收在31.22元。

「如果（央行）沒出手，貶值幅度應該會擴大」，匯銀主管指出，7、8月原本外資就有領到股利匯出需求，傳統這時期新台幣易貶，但今日外資熱錢瘋狂匯出，新台幣走貶幅度超過市場預期。

面對之後走勢，匯銀主管預期，在外資尚未回頭之前，新台幣貶值格局並未改變，但估計央行調節應會先走緩貶格局，後續必須觀察美國Fed何時結束升息循環，7月升息1碼（0.25個百分點）已經成為市場共識，現階段聚焦9月變化。