產險業缺現金、陸債大出清 5月對陸曝險一口氣降到零

受中美貿易衝擊、疫情讓大陸經濟降溫、大陸更做總體風險調控等三大利空，讓5月底銀行、保險業對陸曝險大降，其中保險業年減43%最大，產險業更因今年防疫險的理賠資金需求，優先全數出清手上的大陸有價證券，對陸曝險直接降到「零」，是近年首見狀況。

金管會公布5月底金融三業（銀行、保險、證券期貨投信）對陸曝險額，合計共1兆1658.4億元，年驟減2520億元或17.8%，以絕對金額來看，以銀行年減曝險額1807億元最高，但以年減率則是保險業年減逾四成最大。

保險局副局長林志憲坦言，保險業對大陸市場都是投資有價證券，對陸曝險年減逾四成，主因是中美貿易衝突和疫情等不確定因素，讓保險業者投資縮手。

據統計，5月底壽險業對陸曝險997億元，年減43%，產險業則直接「掛蛋」。林志憲說，去年產險業對陸曝險是16億元，今年則因有資金需求、先將手上大陸有價證券全數出清。

銀行業對陸曝險額也是一路下降。5月底本國銀行對陸曝險額降到1兆511億元，年減14.6%或1807億元，占淨值比也降到25%的史上新低紀錄。

銀行局官員說，銀行對陸曝險大降，主因是中美貿易衝突、疫情也讓經濟降溫、大陸調控總經風險、及陸企和授信風險增加等利多利空，讓國銀對陸曝險縮手。

證券則是金融三業中「唯一」增加對陸曝險，5月底對曝曝險121億元、年增62.6%。證期局副局長高晶萍說，有兩大主因，一，有一家券商對大陸子公司增資6.57億元、二、券商預期人行降息、投資陸債可享有資本利得，自營部位增加40億元所致。

至於期貨和投信業則完全沒變動，5月底對陸曝險各是2.51億元和26.89億元；合計5月底券商期貨投信對陸曝險共150.4億元、年增46.58億元或62.6%，占淨值僅2.2%。

銀行、保險業不看好大陸市場，連一般基金投資人也對大陸市場呈現保守，5月底境內外基金對陸曝險3205億元、年減14%，又以投信基金對陸投資的基金規模，年大減392億元最多。

高晶萍說，境內外基金降低對陸曝險，有三大主因，基金投資減少配置大陸、投資人贖回，及大陸股市績效表現不佳所致。

據金管會5月底統計，國內投信基金對大陸投資的基金規模僅剩2302億元、年減392億元或14.5%，境外基金也僅剩903億元、年減129.4億元或12.5%，合計境內外基金對陸曝險3205億元、年減14%。