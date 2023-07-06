接軌ISSB 83家資本額百億的上市櫃公司先行

金管會主委黃天牧在日前已對外表示，接軌國際的IFRS永續準則（ISSB），將因應台灣產業狀況，客製化，訂定屬於「台版IFRS永續準則」的接軌內容。金管會今日宣布決定，將分階段推動，初步規劃由資本額達100億元以上的上市(櫃)公司於2026年編製永續資訊，2027年對外揭露，目前金管會正就永續揭露的規範及實施期程等議題，陸續徵詢利害關係人意見。

高晶萍表示，後續第二、第三階段的門檻，例如是50億或20億作為門檻，這些將在8月份公聽會一起討論，再決定，而第一階段納入的，除了資本額100億以上的公司，共83家，至於共53家的水泥及鋼鐵業，或更多其他產業是否一併納入第一階段？要等8月公聽會之後定案。

高晶萍說明，包括溫室氣體的揭露，公司轉型時有多少成本，這些量化資料會反映在相關的財務及數字，也將是未來企業編列財報時面臨的挑戰，例如，為了減碳有些資本支出、折舊的金額佔比，這些都會反映在財報上面。

高晶萍也指出，投資人對財報的解讀，包括企業減碳花多少成本、有多少效益，未來都會用ISSB作為一致的揭露標準，也可作為投資人評估是否投資的分析參考；至於是否影響EPS、營收？高晶萍認為，有時不一定，有消有長，例如企業作淨零碳排轉型時，儘管會增加減碳成本，但也會因此新增訂單，要綜合判斷。

高晶萍也說明，資本額100億以上的上市櫃公司，也要在2025年完成合併財報所有的碳盤查，日本與香港也有導入這些準則，例如日本也是規劃2025年才會正式發布國內執行ISSB的方式，金管會則將以S1、S2為基準，我們就會檢視哪些要，哪些不要採納，來決定準則如何導入，法規如何調適。

至於台灣的緩衝措施有哪些？高晶萍也回應，將對S1、S2的項目逐一檢視，包括溫室氣體排放的「範疇三」盤查不易，或相關情境分析，評估上要很多資訊及技術者，人力資源等也有執行困難，所以8月8日的公聽會，將針對這些問題進行討論。

高晶萍指出，在永續準則財報揭露的適用對象的切分，要看公聽會上討論，第一階段適用之後，再作調整，金管會也將由證期局、證交所、櫃買、會基會分頭成立四個工作小組，成立永續準則委員會，其中，2023年七月份成立工作小組，預計8月8日召開對外公聽會，廣納各界意見，12月底前檢討內控準則，直至2027年 每年都有重點工作。

金管會指出，國際財務報導準則基金會(IFRS Foundation)轄下的國際永續準則理事會(ISSB)於112年6月26日宣布發布永續揭露準則第S1號 「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，S1強調永續資訊與財務報表資訊之連結，包括報導個體、重大性標準、重大假設均須與財務報表一致，及永續資訊應與財務報表同時報導，以利投資人投資決策時整體考量企業價值；

S2除整合氣候相關財務揭露小組(TCFD)的相關建議，並強化轉型計畫、氣候韌性及溫室氣體排放之揭露，同時納入產業揭露指標。金管會表示，永續揭露準則提供國際一致適用之揭露規範，增加永續資訊的可比較性，尤其是防止漂綠，國際證券管理機構組織(IOSCO)亦多次表達支持ISSB（國際永續準則理事會）研訂國際一致適用的永續揭露規範之立場，並鼓勵會員採用IFRS永續揭露準則。金管會也是IOSCO會員，將參考IOSCO及國際間作法推動IFRS永續揭露準則。

高晶萍表示，ISSB主要是要求在作永續性揭露的內容及時間，要比照合併財報的作法，母子公司都要揭露。