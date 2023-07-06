三商美邦人壽慶祝30周年 推「承諾的力量」形象廣告

適逢創立30周年，三商美邦人壽（2867）今（6）日推出全新形象廣告「承諾的力量」，內容打破許多人對「承諾」的想像，不僅是單向的企業責任，更蘊含保戶託付中的信賴與期待，形成互相支持的力量；除展現該公司30年來致力實踐「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神外，也藉影片感謝長期支持三商美邦人壽的保戶朋友們，在這個站穩腳步、準備再次躍升的重要時刻，宣誓持續發展茁壯的堅實動能。

三商美邦人壽指出，為傳達「承諾」從單向到互相的觀點，影片從獨特的第一人稱視角開始，將每一位生活中努力守護承諾的身影，濃縮進小家庭、啦啦隊、壘球隊及業務同仁等四組角色中。透過鏡頭轉換，視角從主觀擴展到客觀，看見雙方之間的信任是建構承諾以及實踐的重要關鍵，以更全面的觀點，表達三商美邦人壽承諾對所有保戶的關懷與照顧。

此外，影片中也回顧三商美邦人壽30年來的歷史成長軌跡，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長期在體育推廣、兒童健康促進及公益響應等面向發揮正面影響力；30歲的三商美邦人壽，會持續以穩健的步伐向前邁進，優化經營體質、落實公平待客及發展便利友善的服務體系，開發更貼近市場需求的創新保險商品與服務，積極為保戶、員工、股東、及社會大眾開啟更遠大美好的生活想像。

為回饋社會，三商美邦人壽也將於下半年度針對金融弱勢族群推行「偏鄉金融教育活動」，攜手同仁前進9所偏鄉小學，同時結合每年7月份的「三商美邦人壽公益月」，透過捐血、淨山、淨灘、弱勢關懷等實際行動，於三商美邦人壽30周年之際，用溫暖且堅定的力量，陪伴在每一位朋友身旁，30歲的三商美邦人壽已具備肩負更多託付的能力，未來無數個30年將持續邁向巔峰，持續堅定守護對保戶與社會的承諾，創造更多無限可能！