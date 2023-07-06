凱基證券推動「服務之星」 提供有溫度的在地服務

為持續提升有溫度的服務形象，凱基證券今年起推動「服務之星」遴選活動，鼓勵同仁觀察客戶真實的需求，具體靈活的展現服務熱忱，凡獲得客戶高度肯定、讚美的同仁，將頒予「服務之星」徽章，並於公開會議中受到表揚。

凱基證券表示，期待建立一個充滿榮譽感的職場環境氛圍，進而發揮潛移默化的功效，帶動所有員工提供客戶有溫度的貼心服務，同仁彼此間也能相互學習成長，讓凱基證券持續成為證券界卓越服務之標竿。

除舉辦「服務之星」遴選活動鼓勵同仁認真傾聽客戶意見，凱基證券亦制定服務禮儀SOP，讓每位同仁在服務上有一致性的遵循標準，不僅委由專業顧問傳授溝通與禮儀應對技巧訓練，並製作服務禮儀SOP隨身小卡，提倡「服務生活化、生活服務化」，讓第一線同仁能夠時常遵循標準，各項優化作業都為了追求更加卓越的服務，確保客戶享受到穩定優異且一致的服務品質。

在客戶體驗上，凱基證券從開戶、APP下單到優惠活動，均設計智能客服節點，受到相當多投資人喜愛的「隨身e策略」APP更提供視訊室服務，讓客戶在遠端也能感受到真人般的服務溫度；對於凱基證券而言，服務不只是提供產品和功能，更是與客戶建立起長期穩定的關係，帶來更多價值，進一步提升客戶服務滿意度與信賴。

凱基證券打造最高品質的客戶服務，接連榮獲「臺灣客服中心評鑑-金獎」、「金融服務評鑑大賞-服務品質獎」等殊榮肯定，不論是一般客戶或專業評審均給予讚賞；在NPS（Net Promoter Score 淨推薦分數）問卷即時回饋系統分數提升與量化績效上，更反映出凱基證券全方位的金融專業服務，成功獲得客戶的信賴。

凱基證券將持續秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，落實以客戶為中心的核心價值，期從產品、流程、平台設計到第一線人員，都能讓客戶感受到凱基證券富有人情味、創新有感的服務溫度。