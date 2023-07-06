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純網銀活儲利率調整 最新優惠利率一次看

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
將來銀行悄悄調降利率，活期存款由1.5%降至1.3%，不過也同步上調了高息活儲的金額限制，從20萬元提升至30萬元。圖／將來銀行提供
將來銀行悄悄調降利率，活期存款由1.5%降至1.3%，不過也同步上調了高息活儲的金額限制，從20萬元提升至30萬元。圖／將來銀行提供

網銀近日陸續公布最新存款利率調整，其中將來銀行悄悄調降利率，活期存款由1.5%降至1.3%，不過也同步上調了高息活儲的金額限制，從20萬元提升至30萬元，而樂天則將「活儲解任務1.35%」活動延長至7月底，若單以活儲利率來看，連線銀行口袋帳戶為3家純網銀最高，但同時適用金額也最低，僅5萬元內提供1.5%優惠利率。

將來銀行利率調降第三季年利率，由1.5%調降至1.3%，超過適用金額部分則以年利率1%計算，以舊制金額上限20萬元計算，相當於一年減少400元利息，不過將來銀行同步放寬高息活儲適用的金額，因此若能存滿30萬元，舊制與新制一年的利息差將縮小至100元，將來銀行表示，近期推出的優惠，是依據對市場觀察設計，在現有的支付優惠及服務下，並不擔心因為利率調整而流失存戶，且1.3%的利率仍高於一般活儲。

將來銀行補充，目前美國升息，美元利率已遠高於台幣利率，因此台幣高利的吸引力以大不如前，故著力於更直接的新戶禮、推薦獎勵及支付優惠，而每季調整優惠內容，除期望能吸引不同偏好的客群外，也在了解與學習客戶的反應，累積經驗與數據，以利有效因應市場變化與滿足各類客戶的需求 。

樂天銀行將先前1.35%無上限的活儲優惠利率延長至7月底，但每月須以指定行動支付交易5筆或於指定電商網購3次，次月才能繼續享有高利率，樂天銀行表示，後續利率變動尚在研議中，預期將於此次活動尾聲公布下一檔期利率；連線銀行的口袋帳戶利率為3家純網銀最高，達1.5%，但適用金額也最低，僅5萬元內提供高額利率，優惠同樣至第三季底。

若撇除優惠利率來看，3家純網銀目前活儲牌告利率依次為將來銀行0.75%、連線銀行0.63%及樂天銀行0.525%。

將來銀行 網銀 樂天

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