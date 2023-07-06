快訊

MeToo再一樁！女指控13歲起遭知名藝術家長期性侵、拍裸照 「摸胸才能跟宇宙連結」

洪曉蕾遊西班牙緊急入院插管急救！扁桃腺發炎未即時就醫會怎麼樣？醫籲3種痛當心

註冊沒？IG版推特「Threads」上線！APP申請、開箱一次看 無縫接軌Instagram

證交所關懷社會 「金融服務愛心公益嘉年華園遊會」7月8日高雄登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所關懷社會，7月8日在高雄參與金融服務愛心公益嘉年華園遊會。臺灣證券交易所/提供
臺灣證券交易所關懷社會，7月8日在高雄參與金融服務愛心公益嘉年華園遊會。臺灣證券交易所/提供

臺灣證券交易所參與金融總會暨高雄市政府聯合主辦「2023年金融服務愛心公益嘉年華」，將於7月8日(周六)上午10點至下午3點在高雄市凹子底森林公園熱鬧登場。活動以金融知識宣導、慈善公益及金融防詐騙為主題，期盼藉由此類活動喚起民眾對金融知識暨防範詐騙的重視，及對社會弱勢族群的關懷。

證交所為響應這個有意義的活動，在金融教育區承租兩個攤位，精心規劃「玩遊戲拿獎品」的活潑有趣單元，將證券知識、新增產業分類、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、臺灣創新板及防範金融詐騙等議題，以寓教於樂的遊戲方式與民眾互動，營造活動的熱鬧氛圍，及達到教育宣導之效。

這次園遊會活動規劃金融教育區、愛心公益區、美食小吃區及活動服務區等區域，總計逾120個攤位。其中，金融教育區由金融業者及證券周邊機構共同設攤，希望在歡樂的活動中，讓民眾對日趨複雜且多元化的金融知識有更進一步的認識。

園遊會現場活動內容十分豐富，「動態舞台區」有藝人表演及當地團體熱歌勁舞，另可憑園遊券參加摸彩活動，獎品包括70吋液晶電視、掃地機器人、摺疊自行車、20L電烤箱等豐富獎項，歡迎民眾踴躍參與。

詐騙 證交所

延伸閱讀

鴻海郭董南下高雄站台掀漣漪 高市3選區爆空戰

臺灣證券交易所 官網首頁全新改版7月3日已推出

證交所官網首頁全新改版 3日正式推出

2023年金融服務愛心公益嘉年華 8日於高雄熱鬧登場

相關新聞

新台幣開盤貶2.8分 為31.18元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.18元開盤，貶2.8分

證交所關懷社會 「金融服務愛心公益嘉年華園遊會」7月8日高雄登場

臺灣證券交易所參與金融總會暨高雄市政府聯合主辦「2023年金融服務愛心公益嘉年華」，將於7月8日(周六)上午10點至下午...

臺灣證券交易所 官網首頁全新改版7月3日已推出

臺灣證券交易所官網配合全新企業識別系統啟用，重新規劃以使用者操作體驗為導向，並透過專業團隊視覺設計，為官網換上充滿科技感...

人頭戶怎限制 今跨部會研商

被視為「打詐專法」的洗錢防制法十五條之二修正案經立法院三讀通過，法律授權法務部對犯罪帳戶如何設限，研議子法處置；法務部今...

公平待客原則／保障民眾權益 反成詐團保護傘

詐騙集團行徑囂張，有時連銀行臨櫃人員防詐阻詐時也欲哭無淚，尤其當銀行員詢問客戶的大額匯款資金用途時，會遭民眾回嗆，「不讓...

打詐 金管會鬆綁公平待客原則

金融詐騙事件層出不窮，金管會上周找來國內八家民營金控董事長、總經理開會，討論如何加強防詐。針對金控業者擔心配合防詐卻惹來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦