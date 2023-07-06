證交所關懷社會 「金融服務愛心公益嘉年華園遊會」7月8日高雄登場

臺灣證券交易所參與金融總會暨高雄市政府聯合主辦「2023年金融服務愛心公益嘉年華」，將於7月8日(周六)上午10點至下午3點在高雄市凹子底森林公園熱鬧登場。活動以金融知識宣導、慈善公益及金融防詐騙為主題，期盼藉由此類活動喚起民眾對金融知識暨防範詐騙的重視，及對社會弱勢族群的關懷。

證交所為響應這個有意義的活動，在金融教育區承租兩個攤位，精心規劃「玩遊戲拿獎品」的活潑有趣單元，將證券知識、新增產業分類、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、臺灣創新板及防範金融詐騙等議題，以寓教於樂的遊戲方式與民眾互動，營造活動的熱鬧氛圍，及達到教育宣導之效。

這次園遊會活動規劃金融教育區、愛心公益區、美食小吃區及活動服務區等區域，總計逾120個攤位。其中，金融教育區由金融業者及證券周邊機構共同設攤，希望在歡樂的活動中，讓民眾對日趨複雜且多元化的金融知識有更進一步的認識。

園遊會現場活動內容十分豐富，「動態舞台區」有藝人表演及當地團體熱歌勁舞，另可憑園遊券參加摸彩活動，獎品包括70吋液晶電視、掃地機器人、摺疊自行車、20L電烤箱等豐富獎項，歡迎民眾踴躍參與。