公平待客原則／保障民眾權益 反成詐團保護傘

詐騙集團行徑囂張，有時連銀行臨櫃人員防詐阻詐時也欲哭無淚，尤其當銀行員詢問客戶的大額匯款資金用途時，會遭民眾回嗆，「不讓我匯款就去客訴金管會」，令銀行員哭笑不得。因為金管會原本意在確保民眾權益的公平待客原則，反倒被詐騙集團扭曲作為「保護傘」。

一家銀行主管私下感嘆，詐騙集團現在都有足夠的資金可以走「專業化」經營，甚至還帶律師到銀行，直接恐嚇銀行員要提告，或投訴金管會。另一家銀行主管說，曾見過有黑道背景、疑似詐騙集團的客戶帶律師上門，揚言要告銀行攔阻匯款，「儼然韓劇『黑道律師文森佐』的場景就在眼前」。

此外，受騙的長輩會有「專人」指導對銀行員的話術，包括因買車、裝潢金額較大等藉口，若行員詢問細節確認是否為詐騙，專人就會現場教學，「不讓你匯，就向金管會投訴」。

當面對執意匯款的民眾，銀行會找警察幫忙，這些受騙者也揚言要告警察。離譜的是，有些受害者執意匯款後，反過頭來罵銀行「阻詐不力」，再向金管會客訴。

對於金管會願意去修改公平待客原則，銀行業者說，公平待客原則已成為阻詐的大路障，金管會只要在公平待客原則直接豁免即可。

銀行業者指出，公平待客原則主要是檢視銀行對於客戶的服務品質及權益維護，尤其被客訴、被裁罰都會被記點，若公平待客的分數扣到成為倒數十名後段班，所有的董監都要去上課，這也是銀行怕客訴的原因；如今詐騙集團濫用公平待客原則，問題若不解決，銀行阻詐永遠會有破口。