打詐 金管會鬆綁公平待客原則

金融詐騙事件層出不窮，金管會上周找來國內八家民營金控董事長、總經理開會，討論如何加強防詐。針對金控業者擔心配合防詐卻惹來公平待客爭議，金管會承諾將採取兩大鬆綁措施，除了修改公平待客原則，也會詳加檢視客訴案件的性質，只要是為了防詐阻詐都會從寬認定，希望能藉此強化金融業的「阻詐戰力」。

知情人士透露，金管會銀行局長莊琇媛上周出面，邀集中信金、富邦金、國泰金、台新金、玉山金、元大金、新光金、國票金等民營金控董總開會，與各金控凝聚打詐新對策。

據了解，這場會議聚焦兩大重點，首先，針對暫停帳戶使用、暫停約轉功能等打擊人頭戶或攔阻非法金流的措施，可能會「錯殺」正常戶，若民眾因此申訴，金管會是否會對銀行以「違反公平待客原則」祭出處罰？不少董總表達關切，並直言臨櫃人員壓力非常大，擔心銀行因此被記點，甚至申請新種業務遭杯葛，導致銀行不敢使用暫停帳戶的「尚方寶劍」。

此外，許多民營金控抱怨，除了金融業之外，電信公司也有共同打詐的責任。

會中有多位金控董總指出，除了金管會責成金融業阻絕人頭戶、非法金流，認為NCC也應該要管電信公司，因為詐騙簡訊都是電信業者發送，為何都沒看到NCC出來吭聲？

也有金控董總表示，數位部也應該要強制Google、FB、LINE等平台下架詐騙訊息、廣告，既然最上游的詐騙源頭都是數位部、NCC管轄，金流是最後端，「為何源頭不管，只要求金融業者承擔防詐責任」？

知情人士指出，金管會官員回應，現在已有打詐國家隊，也會和相關部會協調相關問題，至於金控業擔心為了防詐惹來公平待客爭議，金管會將採取兩大鬆綁措施，第一是修改公平待客原則，銀行業若因為防詐阻詐而拒絕客戶開戶、暫停客戶存匯，或約定、非約定轉帳的功能，就不算違反公平待客原則；第二，以往實務上金管會會把客訴爭議來函照轉銀行，後續金管會將統計客訴者是否為同一人，協助銀行檢視檢舉人是否為人頭戶嫌疑人，銀行只要查明與打詐相關回覆金管會就算結案。

據了解，金管會應會再找公股金控董總開會，由於多家民營金控存匯金額通常上限金額高、人頭戶問題相對較多，因此先找民營金控共商打詐對策。