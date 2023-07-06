聽新聞
test
0:00 / 0:00

打詐 金管會鬆綁公平待客原則

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
為加強打詐，金管會日前邀集民營金控業者開會，官員承諾將鬆綁公平待客原則等認定標準，強化銀行的阻詐能力。本報資料照片
為加強打詐，金管會日前邀集民營金控業者開會，官員承諾將鬆綁公平待客原則等認定標準，強化銀行的阻詐能力。本報資料照片

金融詐騙事件層出不窮，金管會上周找來國內八家民營金控董事長、總經理開會，討論如何加強防詐。針對金控業者擔心配合防詐卻惹來公平待客爭議，金管會承諾將採取兩大鬆綁措施，除了修改公平待客原則，也會詳加檢視客訴案件的性質，只要是為了防詐阻詐都會從寬認定，希望能藉此強化金融業的「阻詐戰力」。

知情人士透露，金管會銀行局長莊琇媛上周出面，邀集中信金、富邦金、國泰金、台新金、玉山金、元大金、新光金、國票金等民營金控董總開會，與各金控凝聚打詐新對策。

據了解，這場會議聚焦兩大重點，首先，針對暫停帳戶使用、暫停約轉功能等打擊人頭戶或攔阻非法金流的措施，可能會「錯殺」正常戶，若民眾因此申訴，金管會是否會對銀行以「違反公平待客原則」祭出處罰？不少董總表達關切，並直言臨櫃人員壓力非常大，擔心銀行因此被記點，甚至申請新種業務遭杯葛，導致銀行不敢使用暫停帳戶的「尚方寶劍」。

此外，許多民營金控抱怨，除了金融業之外，電信公司也有共同打詐的責任。

會中有多位金控董總指出，除了金管會責成金融業阻絕人頭戶、非法金流，認為NCC也應該要管電信公司，因為詐騙簡訊都是電信業者發送，為何都沒看到NCC出來吭聲？

也有金控董總表示，數位部也應該要強制Google、FB、LINE等平台下架詐騙訊息、廣告，既然最上游的詐騙源頭都是數位部、NCC管轄，金流是最後端，「為何源頭不管，只要求金融業者承擔防詐責任」？

知情人士指出，金管會官員回應，現在已有打詐國家隊，也會和相關部會協調相關問題，至於金控業擔心為了防詐惹來公平待客爭議，金管會將採取兩大鬆綁措施，第一是修改公平待客原則，銀行業若因為防詐阻詐而拒絕客戶開戶、暫停客戶存匯，或約定、非約定轉帳的功能，就不算違反公平待客原則；第二，以往實務上金管會會把客訴爭議來函照轉銀行，後續金管會將統計客訴者是否為同一人，協助銀行檢視檢舉人是否為人頭戶嫌疑人，銀行只要查明與打詐相關回覆金管會就算結案。

據了解，金管會應會再找公股金控董總開會，由於多家民營金控存匯金額通常上限金額高、人頭戶問題相對較多，因此先找民營金控共商打詐對策。

詐騙 客訴 客戶

延伸閱讀

改寫史上同期新高！外資上半年瘋狂淨匯入逾7500億元 兩大原因曝光

打詐辦公室13億花去哪？行政院一次說清楚

打詐帳戶該如何設限？法務部、金管會明天起唇槍舌劍

13億打詐花9億整修場地設備？打詐辦：有誤解

相關新聞

雙率效應 外幣存款大退燒

據金管會統計，2023年4月底國銀外幣存款餘額13兆7,040億元，前四月大減922億元，是12年來同期最大減額，年增率...

打詐 金管會鬆綁公平待客原則

金融詐騙事件層出不窮，金管會上周找來國內八家民營金控董事長、總經理開會，討論如何加強防詐。針對金控業者擔心配合防詐卻惹來...

人頭戶怎限制 今跨部會研商

被視為「打詐專法」的洗錢防制法十五條之二修正案經立法院三讀通過，法律授權法務部對犯罪帳戶如何設限，研議子法處置；法務部今...

公平待客原則／保障民眾權益 反成詐團保護傘

詐騙集團行徑囂張，有時連銀行臨櫃人員防詐阻詐時也欲哭無淚，尤其當銀行員詢問客戶的大額匯款資金用途時，會遭民眾回嗆，「不讓...

將來銀 活存利率降至1.3%

純網銀近日陸續公布最新存款利率調整，其中將來銀行悄悄調降利率，活期存款由1.5%降至1.3%，不過也同步上調了高息活儲的...

外銀祭好康 搶財管客群

外銀砸重金搶財富管理客群，第3季最新活動登場。花旗銀在台消金業務與星展銀成親之日落在8月12日，花旗銀財富管理客戶將大搬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦