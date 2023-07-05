國泰證券APP下單當機一小時 金管會要兩大交易所赴公司了解

國泰證券APP一早驚傳當機，有股民想停損卻無法賣、引發民怨，金管會表示，國泰證券、期貨下單系統異常一事，初步了解，主因是憑證簽驗功能異常所致，已請證交所和期交所下午赴公司了解狀況。

國泰證券表示，今日上午9點13分電子交易平台出現異常，經確認電話語音下單系統正常，隨即啟動人工接單服務，立即進行緊急系統修復程序，並依規於平台公告，在上午10點18分已恢復正常。

也就是說，電子交易平台異常狀況大概維持了一小時，主要是APP無法下單，有股民抱怨想停損卻無法賣。

金管會官員說，今天上午國泰證券及國泰期貨下單系統異常，初步原因是憑證簽驗功能異常，證交所及期交所下午將赴公司了解。